Новый глава Богдановича вступил в должность

Олега Нейфельда со вступлением в должность поздравила Людмила Бабушкина. Фото: страница Олега Нейфельда в соцсети "ВКонтакте"

В церемонии инаугурации Олега Нейфельда приняли участие председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель комиссии по межпарламентской деятельности Вячеслав Вегнер, сообщает пресс-служба Заксобрания.

"Ваша победа — это показатель того высокого доверия, которое оказали вам органы государственной власти Свердловской области и депутаты представительного органа местного самоуправления, по достоинству оценившие ваш профессионализм и управленческий потенциал. Абсолютно уверена в том, что на посту главы городского округа вы продолжите развитие муниципалитета, сделаете все возможное для того, чтобы повышалось благосостояние жителей, улучшалась система социальной защиты", — сказала на церемонии Людмила Бабушкина, обращаясь к Олегу Нейфельду.

Людмила Бабушкина пожелала новому главе Богдановича успехов и реализации намеченных планов.

"Только что дал клятву главы городского округа Богданович и официально вступил в должность. Благодарю всех за поддержку. Чувствую свою ответственность перед вами, жителями района. Уверен, вместе с командой администрации, депутатов думы, бизнес-сообществом, областной поддержкой будем создавать условия для улучшения в жизни каждого из жителей района", — написал Олег Нейфельд на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, Олег Нейфельд был избран главой Богдановича 13 декабря 2022 года решением думы городского округа.