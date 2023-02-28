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Политика / Муниципальная политика
28 февраля 2023, 18:36

С 1 марта Верхнюю Салду возглавит Александр Маслов

Александр Маслов

Александр Маслов работает в мэрии Верхней Салды с февраля 2023 года. Фото: сайт Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия"

Сегодня Верхнесалдинская городская дума приняла отставку мэра города Игоря Сальникова. Новым главой Верхней Салды станет бывший заместитель министра физкультуры и спорта Свердловской области Александр Маслов.

В феврале 2023 года Александр Маслов покинул пост в областном минспорта и был назначен заместителем главы Верхней Салды. С 1 марта текущего года он возглавит город, сообщает издание "Между строк".

Предыдущий градоначальник Игорь Сальников, работавший в Верхней Салде с апреля 2022 года, решил досрочно прекратить полномочия по собственному желанию. В социальной сети он сообщил, что вынужден сменить место жительства.

"Сегодня мой последний рабочий день в должности главы Верхнесалдинского городского округа. По семейным обстоятельствам я вынужден сменить место жительства. Более чем за год работы в Верхней Салде команда администрации смогла решить ряд проблем, запланировать несколько крупных проектов, а я лично — познакомиться с неравнодушными к своему родному дому людьми. Спасибо всем за совместную работу", — поделился Игорь Сальников на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, ранее в Волчанском городском округе переизбрали главу, им стал Александр Вервейн. 

Областная газета Свердловской области

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