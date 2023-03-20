«Юбилей отметили. Двигаемся дальше»

Владислав Пинаев: «Благодаря нацпроектам Нижний Тагил в ближайшие годы получит на развитие более 10 миллиардов рублей». Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Летом минувшего года второй по величине город Свердловской области – Нижний Тагил отметил 300-летие. Губернатор Евгений КУЙВАШЕВ, поздравляя тагильчан с юбилеем, подчеркнул: муниципалитет не должен останавливаться на достигнутом. За словом последовало дело. Как выяснила «Областная газета», по поручению главы региона в областном минэкономразвития подготовлен перечень значимых инфраструктурных проектов, которые будут реализованы в Нижнем Тагиле в 2023–2025 годах. Подробности специально для нашего издания раскрыл глава города Владислав ПИНАЕВ.

И вода, и воздух

– Владислав Юрьевич, знаем, что проектов много. Давайте с самого масштабного начнем?

– Давайте. В этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология» мы начинаем строительство новой станции водоподготовки «Южная» в поселке Черноисточинск. Ее стоимость – 7,1 млрд рублей. «Возраст» действующей станции – 90 с лишним лет, она полностью устарела и со своей задачей не справляется.

Строительство будет осуществляться за счет федерального бюджета. Первый транш в сумме почти 900 млн рублей мы уже получили. Как только позволят погодные условия, сразу запустим стройку. Мощность новой станции составит 100 тысяч кубометров воды в сутки. Она будет располагаться на Черноисточинском водохранилище – основном питьевом источнике города – и позволит обеспечить качественной питьевой водой более 200 тысяч тагильчан.

От станции планируем протянуть новый 17-километровый водовод, по нему вода будет поступать в город. Также нам предстоит реконструировать котельную и очистные сооружения. Все эти объекты включены в проект экологической реабилитации Черноисточинского водохранилища. Общая стоимость работ оценивается в 20 млрд рублей.

– Насколько нам известно, в городе планируются еще два «водных» проекта – строительство понтонного моста в акватории городского пруда и капитальный ремонт плотины по улице Челюскинцев у старого Демидовского завода. На каком этапе они сейчас?

– Разработка проекта капремонта плотины практически завершена. Далее он должен пройти госэкспертизу. К работам мы приступим, скорее всего, в 2024 году, в 2025-м должны закончить. Плотину планируем сделать в стиле городской застройки конца XIX – начала XX века, на ней будут смотровые площадки, внутри – подземный переход. Затраты на капремонт составят почти 600 млн рублей. Городу этот проект очень нужен: действующая плотина – аварийная, есть официальное заключение экспертов. И если, не дай бог, что-то случится…

Мне показывали фотографии 1927 года, когда плотину размыло, и вода вместе с бревнами, досками, кусками камня хлынула мощным потоком в город. Тогда ее просто чудом каким-то смогли восстановить, и жители избежали наводнения. Очень не хочется повторения ситуации, поэтому тянуть с этим не будем.

Понтонный мост тоже уже проектируем. Протяженность его составит 820 метров, стоимость – более 120 млн рублей. Мост свяжет два благоустроенных участка набережной – «Тагильская лагуна» и «Тагильская лагуна-2». Мы планируем поставить его на буронабивных сваях, укрепить якорной цепью. У города появится новый арт-объект на воде.

Для Нижнего Тагила это первый подобный опыт. Идею построить именно понтонный мост предложил летом прошлого года губернатор Евгений Куйвашев во время визита в наш город. Между участками набережной расположен водозабор ЕВРАЗ НТМК и насосная станция «Водоканала-НТ», пешеходный маршрут проложить нереально, и самый оптимальный вариант – как раз такой мост (подробнее см. «ОГ» № 210 от 16.11.2022).

– Нижний Тагил в числе 40 российских городов участвует и в нацпроекте «Чистый воздух». Что в его рамках будет сделано?

– Во-первых, обновляем городской электротранспорт. На эти цели городу из федерального бюджета было выделено 830 млн рублей. На улицы уже вышли восемь новых трамваев модели 71–412 от компании «Уралтрансмаш». Они на ходу, востребованы населением. Еще четыре трамвая должны поступить в ближайшее время. Также у нас курсирует ретротрамвай – развозит туристов, школьников.

Во-вторых, благодаря участию в нацпроекте «Чистый воздух» с этого года мы переводим частные жилые дома с печного отопления на газовое. 225 тысяч тагильчан получат газ практически бесплатно: 90 процентов затрат на подключение будет компенсировано газовикам из федерального бюджета. Максимальная сумма, которую заплатят люди, – 25 тысяч рублей. Если учесть, что средняя цена за подключение составляет 200–250 тысяч рублей, то это, можно сказать, даром. Сейчас руководители районных администраций активно работают с жителями, разъясняют механизм газификации. Первые домовладения на улицах Тагильская, Гайдара, Коммуны уже переведены на отопление природным газом.

От IT-куба до Демидовых

– Какие значимые проекты в социальной сфере будут реализованы?

– Прежде всего, это культурно-образовательный центр на Гальяно-Горбуновском массиве. Совсем недавно мы начали его строить, осенью 2024 года планируем открыть. В Центре будет два здания – в одном разместится школа искусств, во втором – IT-куб. Стоимость объекта – 470 млн рублей. Честно скажу, жители Гальяно-Горбуновского массива очень его ждали. Это самый густонаселенный район города, здесь много учреждений физкультуры и спорта, а вот учреждений культуры и дополнительного образования явно не хватало. Детям, проживающим на Гальянке, приходилось ездить в музыкальные и художественные школы, кружки технической направленности в другие микрорайоны. Теперь эта проблема будет решена.

Еще один объект, открытия которого с нетерпением ждут тагильчане, – городской Дворец детского и юношеского творчества. Это самое крупное учреждение дополнительного образования в городе, где занимаются 4,5 тысячи детей. Более 30 лет здание Дворца не ремонтировалось капитально. Благодаря поддержке губернатора Евгения Куйвашева с 2021 года мы начали его восстанавливать. Во Дворце сделан просто шикарный ремонт: наконец-то появился теплый спортзал, современная сцена с поворотным кругом для смены декораций и светодиодным экраном, звуковая аппаратура… Есть даже профессиональный скалодром. В здание вложено более 600 млн рублей. К концу мая мы планируем завершить ремонтные работы и уже в новых условиях начать летнюю оздоровительную кампанию. Думаю, дети будут по-хорошему очень удивлены, когда зайдут в обновленный Дворец... Здесь у них появятся просто безграничные возможности для самореализации.

На скалодроме во Дворце детского и юношеского творчества можно проводить соревнования любого уровня. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

– К 300-летию в Нижнем Тагиле были капитально отремонтированы несколько школ, построены детские сады. Эта работа будет продолжена?

– Безусловно. Еще в прошлом году мы начали капремонт школы № 48 на Голом Камне, нынче первого сентября мы ее запускаем. Недавно приступили к капремонту школы № 32, построенной в 1936 году. Завершить работы планируем в декабре текущего года. Готовим два проекта капремонтов школ № 33 и № 70 и проект новой школы. В 2024 году будем пытаться «зайти» с ними в региональные и федеральные программы и получить софинансирование.

Продолжится и работа по садикам. Нам удалось отремонтировать детский сад № 10, на очереди – № 20. Еще пять садиков, в том числе с ясельными группами, планируем построить с нуля. Один или два детских сада – в зависимости от финансирования – начнем возводить уже в этом году.

К вопросам, касающимся ремонта и строительства образовательных учреждений, мы стараемся подходить максимально ответственно. Если капитально ремонтировать, то полностью все – от кровли до подвалов. И обязательно благоустраивать прилегающие спортивные площадки. А если строить, то, как говорится, на века.

– У нас много читателей в Нижнем Тагиле, постоянно получаем от них обратную связь. В частности, знаем, что их интересует судьба территории бывшей воинской части в микрорайоне Выя, где сейчас сносят корпуса. Уже понятно, что будет построено на этом месте?

– На территории части было 13 сооружений, возведенных в 1960–1970 годах. Когда в 2000-е военные ее закрыли, их передали в собственность муниципалитета. Все здания были обследованы и в итоге признаны не подлежащими для восстановления и опасными для жителей микрорайона. В прошлом году мы начали их сносить, в мае текущего года рассчитываем завершить работы. На месте части планируем построить детский сад с яслями на 170 мест и физкультурно-оздоровительный комплекс. По срокам пока сказать не могу – все будет зависеть от финансовых возможностей муниципалитета.

– Еще вопрос от наших читателей. Когда будет завершен капитальный ремонт старейшего медучреждения города – Демидовской больницы?

– По плану – к лету текущего года. Больницу оснастят новым оборудованием, благоустроят прилегающую территорию. Несмотря на то, что учреждение подведомственно областному министерству здравоохранения, я регулярно бываю там, с главврачом Сергеем Овсянниковым мы на связи. Больницу посещают более 15 тысяч тагильчан, ежедневно врачи принимают до 250 пациентов, и то, что впервые с 1970 годов она начала ремонтироваться, – большое событие для Нижнего Тагила.

Кстати, впереди у нас еще один большой проект в сфере здравоохранения – строительство детской многопрофильной больницы на Уральском проспекте. Она будет обслуживать более 135 тысяч детей. Проект поддержал Президент России Владимир Путин и губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас минздрав готовит техническую документацию, в 2024 году планируется начать стройку, в том числе с привлечением федеральных средств.

«Битвы» за красоту

– А в части развития и повышения качества улично-дорожной сети что-то делать планируете?

– Конечно. С 2019 года Нижний Тагил участвует в нацпроекте «Безопасные качественные дороги. За это время в городском округе отремонтировано почти 90 километров автодорог, на эти цели из федерального бюджета привлечено 2,5 млрд рублей. В прошлом году мы вложили в дороги почти миллиард рублей. В этом году на ремонт будет потрачено 800 миллионов. Делаем улицу Фрунзе – вместе с тротуарами, улицу Мира – в дорожной плитке, улицу Тагилстроевскую, Черноисточинское шоссе от улицы Кирова и другие участки – всего почти 71 тысячу квадратных метров. Контракты с подрядчиками заключены, работы начинаем в мае. Кроме этого, в рамках нацпроекта продолжим реконструкцию путепровода над железнодорожными путями в районе улицы Циолковского.

Новые трамваи от Уралтрансмаша уже прижились на тагильских улицах. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

– Нижний Тагил – один из немногих свердловских муниципалитетов, где ежегодно благоустраиваются не только общественные, но и дворовые пространства. Какие территории будут облагорожены в этом году?

– Благоустраиваем три общественных зоны – Нижне-Выйский сквер, пешеходную зону на Гальянке вдоль Черноисточинского шоссе и нечетную сторону Ленинградского проспекта. Территории были выбраны в прошлом году в ходе народного голосования. К слову, активность жителей тогда зашкаливала, горожане буквально «бились» в интернете.

Что касается дворов, в этом году будет выполнено благоустройство двух таких территорий – по улице Зари, 99 и улице Дружинина, 39. Общая площадь обновленных дворовых пространств превысит 35 тысяч квадратных метров. Делаем все: тротуары, проезды, наружное освещение, озеленение, малые архитектурные формы, урны и лавочки. Ставим игровые комплексы для детей разных возрастов, спортивное оборудование и тренажеры для уличной гимнастики. К примеру, во дворе на Дружинина, 39 появится баскетбольная площадка с резиновым покрытием и игровая конструкция «Самолет». А на свободном участке за этим домом – «гостевая» парковка.

– Судя по тому, что вы рассказали, ремонтно-строительный бум в Нижнем Тагиле в ближайшие два-три года продолжится…

– Скажу больше – мы работаем на более длительную перспективу. Достойно отметили 300-летие, теперь двигаемся дальше. Сейчас наша главная задача – не снижать темпы развития, набранные перед юбилеем. Нужно не только сохранить, но и преумножить наработанный тогда опыт. Надеемся, что у нас все получится.