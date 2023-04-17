В Арамиле состоялись дополнительные выборы трех депутатов местной думы

На довыборах в местную думу арамильцы выбрали трех депутатов. Фото: Павел Ворожцов

В Арамильском городском округе состоялись дополнительные выборы депутатов местной думы. Голосование проходило по трехмандатному избирательному округу № 1.

Участие в выборах приняли 614 избирателей. Это 16,72% от числа зарегистрированных избирателей, сообщается в telegram-канале региональной избирательной комиссии. Свои кандидатуры выдвинули 12 кандидатов: три от "Единой России", два от КПРФ, два от "Справедливой России", три от ЛДПР, также участвовали два самовыдвиженца. Жителям предстояло выбрать трех претендентов.

"Арамильская городская территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии по трехмандатному избирательному округу № 1 признала дополнительные выборы состоявшимися и действительными", — говорится в сообщении избиркома.

В итоге с большим отрывом победили представители "Единой России": Олег Костин (63,84% голосов), Анастасия Соловьева (64,01%) и Татьяна Тихонова (55,21%).

Напомним, довыборы в Арамиле были назначены в связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Валерия Блинова, Марины Мишариной, Алексея Мишина в течение года.

Добавим, что в 2023 году в Свердловской области предстоит организовать проведение 12 избирательных кампаний, в том числе в единый день голосования — 11 кампаний. "Единая Россия" обсудила подготовку к выборам на Урале.