Дума Сосьвинского городского округа приняла отставку главы

Депутаты приняли отставку главы Сосьвы Геннадия Макарова. Фото: Павел Ворожцов

Депутаты Сосьвы приняли отставку главы Геннадия Макарова, информацию "Областной газете" подтвердила заместитель председателя думы Сосьвинского городского округа Светлана Рычкова.

По ее словам, исполняющим обязанности главы назначен первый заместитель Артем Киселев.

Геннадий Макаров заявление об отставке подал сегодня в первой половине дня. Депутаты Сосьвинского городского округа для рассмотрения вопроса собрали внеочередное заседание думы.

Напомним, в конце апреля Сосьву охватил крупный пожар, погибли 2 человека, сгорели 116 домов. Сейчас ведется восстановление населенного пункта. Специалисты начали работы на строительной площадке, где по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет возведен жилой дом для людей, оставшихся без крова из-за пожара.

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