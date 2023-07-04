Глава Гарей Сергей Величко уверен, что преобразования не закончатся

Сергей Величко. Фото: Полина Зиновьева

В минувшие выходные свое 400-летие масштабно отпраздновал поселок Гари. Можно сказать, что на несколько дней Гари стали центром Свердловской области – столько внимания эта территория не получала, кажется, никогда. Поздравить гаринцев приехал лично губернатор Евгений Куйвашев и практически в полном составе правительство региона. После праздника мы пообщались с главой Гаринского городского округа Сергеем Величко том, как такой ажиотаж вокруг себя восприняли жители, какие проекты, подготовленные к юбилею, особенно важны для Гарей, будет ли ремонтироваться дорога до Сосьвы и будущем поселка.

Новая дорога Гари-Сосьва обойдется в 4 млрд рублей

– Сергей Евгеньевич, каково Гарям находиться в центре событий, ведь во время юбилейных мероприятий к вам точно было приковано внимание всей области?

– Без сомнения, ничего подобного с нашим поселком никогда еще не происходило. Столько перемен! Однако ведь и 400 лет бывает один раз. Конечно, в последнее время хлопот много. Но радует, что на первый план вышла не развлекательная программа юбилея, хотя это и очень приятно для наших жителей, а проекты, которые мы воплощали в жизнь в этом году и продолжим в будущем. Это была цель лично губернатора Евгения Куйвашева и правительства области – чтобы юбилей стал возможностью для качественного подъема, новой ступенью развития нашего округа. Теперь важно, чтобы те средства и силы, которые в нас вложены, и дальше работали на развитие муниципалитета.

– Пообщались с жителями поселка, их главным пожеланием в плане изменений был именно ремонт дорог. Мы видим, что дороги в центре поселка уже практически полностью обновлены…

– Да, самой больной была для нас дорожная тема, но я хочу подчеркнуть: все, что в этом направлении областная власть может делать, она делает. Прежнюю дорогу в центре поселка делали лет 20 назад, сейчас ремонтируют гораздо основательнее – это два слоя асфальта. Практически уверен, что 15–20 лет с этой дорогой мы проживем спокойно. Эти работы еще не завершены, как только праздничные мероприятия закончатся, дорожники вернутся. Что касается остальных 12 улиц, то в прошлом году правительство Свердловской области выделило нам 150 млн рублей на три года – по 50 млн в год. В целом, это 5 километров дорог. Они и сейчас в неплохом состоянии, проезжие, но хочется, конечно, чтобы они были заасфальтированы.

Что касается района, то уже сдан участок в сторону Табаров – это 10 километров, по направлению к деревне Андрюшино. Когда я пришел главой пять лет назад, первый раз поехал на встречу с населением, самая тяжелая ситуация была у деревни Андрюшино, где живет около 300 человек. Дороги не было вообще. Ее разбили нефтяники, когда стали ремонтировать нефтепровод. Все лето вместо дороги была глиняная каша. Сейчас есть ряд решений и договоренностей, благодаря которым начнется ремонт уже на следующем участке.

Фото: Полина Зиновьева

– Остается под вопросом участок Гари-Сосьва – сейчас это почти 50 км грунтовой дороги.

– Верно. Мы уже привыкли, что те, кто приезжают к нам впервые, жалуются на эту дорогу, говорят, сильно трясет. Но мы-то помним, как еще 10 лет назад не то что уазикам, лесовозу там трудно было проехать. Был и такой период. Поэтому нам кажется, что и сейчас уже очень неплохо. Эта дорога была построена 30 лет назад, она лежит на слани – бревнах. И за прошедшее время дорога провалилась, наверняка видели – кое-где бревна торчат, поэтому просто грейдером это уже не выровнять. Нужно кардинальное решение проблемы – снимать дорожное полотно до основания, до болота и делать заново. Губернатор ставит эту задачу, чтобы в течение трех-четырех лет дорогу здесь была сделана. Уйдет на это, по предварительным подсчетам, не меньше 4 миллиардов рублей. В Гарях нет своего щебня нет, самое ближнее – везти из Краснотурьинска или даже из Североуральска. А это 200 км от нас, поэтому получается дорого. И если за 3–4 года удастся этот ремонт сделать, это уже будет крайне быстро.

«Нам необходимо возрождать рыбный промысел»

– Новый культурно-досуговый центр – еще один очень амбициозный проект для территории. Насколько понимаем, туда должны переехать практически все ваши культурные учреждения?

– Это так. Очень важный для нас проект. На данный момент большая часть нашей культуры ютится на первом этаже административного здания. У нас тут и кинозал есть. Но знаете, когда люди приходят, например, на концерт зимой, у нас здесь даже раздеться негде. В шубе, валенках – это не уровень культуры сегодняшнего дня. Более того, очень не хватает помещений для кружков – их у нас очень много. У краеведческого музея половина экспонатов лежит в запасниках, чуть ли не в подвалах. Получается, Дом культуры нужен, музей нужен, библиотека семейного чтения тоже. Поэтому новый культурно-досуговый центр для нас – не столько амбициозный проект, сколько необходимость. В этом году должен быть полностью утвержден проект центра, возможно, в конце года уже начнут завозить стройматериалы, чтобы в следующем центр построить и до наступления 2024 года успеть сдать. Новое здание будет построено в два этажа, площадь – 2000 квадратных метров. Объект оценивается в 700 млн рублей.

Закладка камня будущего Культурно-досугового центра. Фото: Полина Зиновьева

– Как гаринцы вообще воспринимают все перемены в поселке?

– Для многих это неожиданно, радостно. Есть и те, кто думает, что сейчас горожане понаедут, выловят всю нашу рыбу (смеется). Когда Театр эстрады выстроил огромную сцену на нашем стадионе, ходили, спрашивали – что это такое, удивлялись очень… Но главное, люди переживают, чтобы с окончанием юбилея все преобразования не закончилось. Этого точно не произойдет. Нам сейчас главное удержаться на заданном уровне, самим не лениться. Восседать на лаврах некогда, программа развития поселка большая, нам еще многое нужно успеть. Область столько сделала для нас, и мы теперь думаем, чем может ответить наша территория, что мы можем сделать для региона.

– Речь, наверное, о туризме?

– Да, но и не только. По площади мы вторые в области, чуть-чуть больше нас только Ивдель. У нас самые протяженные рыболовные реки – Лозьва, Сосьва, много озер. Считаю, нам необходимо восстановить рыбный промысел. Он был утерян. Надо все изучить, посмотреть, какие виды надо выращивать – чтобы зарыбливать наши водоемы. Например, озеро Синтур, в него не впадает никакая речка и не вытекает, а значит, рыба вместе с водой не уйдет – то, что нужно для разведения. Это наша следующая цель.

Фото: Полина Зиновьева

Опубликовано в № от 04.07.2023