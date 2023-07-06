Глава Екатеринбурга поведет «Единую Россию» на выборах в городскую Думу

По одномандатным округам в новый состав Екатеринбургской городской Думы будет избрано 25 депутатов, тогда как раньше их было 18. Еще 10 депутатов будет избрано по «партийным спискам», или по единому избирательному округу. Фото Павла Ворожцова

«Единая Россия» провела конференцию, на которой определила 25 кандидатов в депутаты по одномандатным избирательным округам и список из 20 человек по единому избирательному округу. Этот список возглавили глава Екатеринбурга Алексей Орлов и два популярных спортсмена — депутат Государственной Думы Антон Шипулин и депутат Заксобрания Сергей Карякин.

Директор центра «Аналитик», политолог Андрей Мозолин прокомментировал итоги конференции «Областной газете»:

«Сегодняшняя конференция — официальное оформление итогов праймериз "Единой России", которые показали свою эффективность, так как были самыми конкурентными за последние годы. Это позволило выдвинуться людям, которые ориентированы на активное участие в избирательной кампании, обладают высокой известностью и ресурсами для победы. Это не означает, что "Единой России" гарантирована стопроцентная победа, но существенно повышает её шансы усилить своё присутствие в новом составе думы».

Список кандидатов для выдвижения по одномандатным избирательным округам (ОИО):

ОИО № 1 — Матвеев Михаил Никитович,

ОИО № 2 — Киселев Станислав Александрович,

ОИО № 3 — Сторожилов Дмитрий Анатольевич,

ОИО № 4 — Вяткина Татьяна Олеговна,

ОИО № 5 — Смирнов Алексей Николаевич,

ОИО № 6 — Колесников Александр Евгеньевич,

ОИО № 7 — Мещеряков Алексей Алексеевич,

ОИО № 8 — Альшевских Александр Андреевич,

ОИО № 9 — Гурарий Анна Дмитриевна,

ОИО № 10 — Зиганшин Артур Рашидович,

ОИО № 11 — Крицкий Владимир Павлович,

ОИО № 12 — Чачин Виталий Витальевич,

ОИО № 13 — Журавлева Александра Викторовна,

ОИО № 14 — Пустозеров Павел Александрович,

ОИО № 15 — Вечкензин Михаил Валерьевич,

ОИО № 16 — Шестаков Алексей Станиславович,

ОИО № 17 — Овчинников Владислав Игоревич,

ОИО № 18 — Володин Игорь Валерьевич,

ОИО № 19 — Вихарев Алексей Андреевич,

ОИО № 20 — Стругов Владимир Александрович,

ОИО № 21 — Харитонова Марина Павловна,

ОИО № 22 — Сергин Дмитрий Рифович,

ОИО № 23 — Бондаренко Елена Вениаминовна,

ОИО № 24 — Тупица Данил Максимович,

ОИО № 25 — Павленко Сергей Александрович.

Список кандидатов в депутаты Екатеринбургской городской Думы восьмого созыва по единому избирательному округу:

1. Орлов Алексей Валерьевич

2. Шипулин Антон Владимирович

3. Карякин Сергей Васильевич

4. Вихарев Алексей Андреевич

5. Жуков Тимофей Романович

6. Бондарев Илья Эдуардович

7. Немец Анастасия Сергеевна

8. Огарков Игорь Петрович

9. Швалев Антон Александрович

10. Тупица Данил Максимович

11. Дайнес Евгений Анатольевич

12. Стахеева Анастасия Олеговна

13. Шабанов Никита Александрович

14. Володин Игорь Валерьевич

15. Стругов Владимир Александрович

16. Харитонова Марина Павловна

17. Москалева Юлия Николаевна

18. Афонин Владимир Валентинович

19. Яргин Александр Михайлович

20. Белобородова Олеся Георгиевна

Выборы в Екатеринбургскую городскую Думу назначены на 10 сентября. Проходить они будут два дня в том числе в формате дистанционного электронного голосования.