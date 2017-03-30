Областная газета
Политика 30 марта 2017, 20:13

Свердловская область претендует на место в «звёздной тройке» лучших регионов России 9 фото

В четверг губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды и знаки отличия Свердловской области уральцам, профессиональные достижения которых получили высокую оценку в области и за её пределами.

— В ближайшие пять лет мы должны войти в «звёздную тройку» лучших регионов России, — начал церемонию Евгений Куйвашев. — Это высокая планка, но мы справимся. Ведь в Свердловской области живут и работают такие люди, как вы — профессионалы самого высокого уровня.

Анатолий Дресвянкин награждён знаком отличия Свердловской области «За спортивную доблесть»

Инструктор по физической культуре Свердловского областного любительского лыжного союза Анатолий Дресвянкин, награждённый знаком отличия «За спортивную доблесть», вышел на сцену прямо в спортивной форме. Фото: Александр Зайцев

Из 28 наград разного уровня почти треть получили работники промышленного комплекса: на одну сцену поднялись и талантливые фальцовщики, и руководители горнодобывающих и металлургических предприятий. Чуть менее многочисленной получилась делегация педагогов Уральского федерального университета. Одной из шести вручённых медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился завкафедрой «Турбины и двигатели» УрФУ Юрий Бродов, который за 30 лет вырастил почти сорок кандидатов наук и семь профессоров, докторов наук. Такую же награду за заслуги в развитии отечественной культуры, СМИ получил председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Девять свердловчан удостоились званий заслуженного машиностроителя, металлурга, энергетика, работника высшей школы и деятеля науки Российской Федерации. Около десяти — знаков отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени. Региональную награду третьей степени получил единственный мэр — глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Трое свердловчан были награждены знаком отличия «Спортивная доблесть», причём двое из них — из Карпинска.

  • Опубликовано в №55 от 31.03.2017 под заголовком «Губернатор вручил свердловчанам госнаграды»
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