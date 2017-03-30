В четверг губернатор Евгений Куйвашев вручил государственные награды и знаки отличия Свердловской области уральцам, профессиональные достижения которых получили высокую оценку в области и за её пределами.

— В ближайшие пять лет мы должны войти в «звёздную тройку» лучших регионов России, — начал церемонию Евгений Куйвашев. — Это высокая планка, но мы справимся. Ведь в Свердловской области живут и работают такие люди, как вы — профессионалы самого высокого уровня.

Инструктор по физической культуре Свердловского областного любительского лыжного союза Анатолий Дресвянкин, награждённый знаком отличия «За спортивную доблесть», вышел на сцену прямо в спортивной форме. Фото: Александр Зайцев

Из 28 наград разного уровня почти треть получили работники промышленного комплекса: на одну сцену поднялись и талантливые фальцовщики, и руководители горнодобывающих и металлургических предприятий. Чуть менее многочисленной получилась делегация педагогов Уральского федерального университета. Одной из шести вручённых медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени удостоился завкафедрой «Турбины и двигатели» УрФУ Юрий Бродов, который за 30 лет вырастил почти сорок кандидатов наук и семь профессоров, докторов наук. Такую же награду за заслуги в развитии отечественной культуры, СМИ получил председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин.

Девять свердловчан удостоились званий заслуженного машиностроителя, металлурга, энергетика, работника высшей школы и деятеля науки Российской Федерации. Около десяти — знаков отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II и III степени. Региональную награду третьей степени получил единственный мэр — глава Тавдинского городского округа Виктор Лачимов.

Трое свердловчан были награждены знаком отличия «Спортивная доблесть», причём двое из них — из Карпинска.