Топ-5 законов, которые вступают в силу в сентябре

«В школах должны быть комфортные столовые и буфеты, чтобы обеспечить детей горячим питанием», – сказал Президент РФ Фото: Галина Соловьёва

Банкротство без суда, единая база льготных лекарств и горячие обеды для начальных классов школ – «Облгазета» рассказывает о наиболее важных законах, вступающих в силу в первый месяц осени.

Младшие классы обеспечат горячим питанием

Учащимся начальных классов общеобразовательных школ гарантированы горячее питание и напитки во время учёбы – с первого сентября вступают в силу поправки в федеральный закон об образовании. Субсидии на организацию питания субъекты РФ будут получать из федеральной казны. Обеспечить бесплатным горячим питанием школьников поручил Президент России Владимир Путин 11 августа на совещании с членами правительства. Главу государства поддержали депутаты Госдумы.

– Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живёт он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен на укрепление здоровья наших детей, – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Осуждённых граждан поддержит семья

В сентябре вступает в силу закон, согласно которому граждане, приговорённые к лишению свободы или принудительным работам, смогут отбывать наказание строго в регионе, где проживают их близкие родственники. В категорию «родственники» входят: супруг (супруга), дети, родители, внуки, родные братья и сёстры. Ранее осуждённые отбывали наказание в родных регионах, но при условии, что на этих территориях имелись необходимые исправительные учреждения. Если же таких учреждений не было либо по разным причинам они не могли принять осуждённых, то этих граждан отправляли в другой регион.

Стать банкротом можно без решения суда

Граждане, задолжавшие суммы от 50 до 500 тысяч рублей, смогут объявить себя банкротами без обращения в суд и бесплатно. Единственное условие – исполнительное производство в отношении них должно быть прекращено (то есть судебные приставы не нашли ни имущества, ни денег, с помощью которых граждане могли бы расплатиться с долгами). Внесудебный механизм банкротства вступает в силу с 1 сентября.

Льготные лекарства станут доступнее

С сентября в России начинает формироваться федеральный регистр получателей льготных лекарственных средств. Как сообщает официальный сайт Госдумы, «это будет единая база данных с указанием всех льготников и необходимых препаратов». Под препаратами понимаются лекарства, которые выдаются гражданам бесплатно либо по рецептам врачей с 50-процентной скидкой. С помощью этого регистра россияне, которые получат к нему доступ, смогут оперативно узнавать, какое лекарство в какую аптеку поступило.

Иностранцы смогут привезти в РФ родню

Иностранные граждане, владеющие жильём в России, в сентябре получат право предоставлять его для фактического проживания другим иностранцам, в том числе родственникам. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в УФМС по месту жительства либо в МФЦ. Ранее по закону эти граждане не могли быть принимающей стороной (за исключением высококвалифицированных специалистов).

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