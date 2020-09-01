В России готовят новый закон о Правительстве РФ

Павел Крашенинников рассказал студентам о том, какие изменения могут появиться в законодательстве из-за поправок в Конституцию. Фото: Галина Соловьёва

Об обновлении закона о Правительстве РФ заявил во время лекции для студентов Уральского государственного юридического университета председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. Вероятнее всего, до принятия этого документа Устав Свердловской области изменён не будет.

– Вносить огромное количество поправок в федеральный закон сложно. Там кроме порядка формирования правительства, нужно указывать, чем занимаются федеральные министры, вице-премьеры, – пояснил решение Павел Крашенинников. – К слову, если премьер-министра решат отправить в отставку, то уйдёт и кабинет министров.

Депутат добавил, что регионы не будут менять свои уставы, пока не будет принят этот федеральный закон, а также нормы о Госсовете и других органах власти. Павел Крашенинников не исключил, что это может случиться до начала 2021 года. Он рассказал, что большинство глав субъектов планируют менять уставы не полностью, а ограничиться лишь их корректировкой.

– Нужно обратить внимание на выстраивание системы областной и муниципальной власти: какие полномочия кому будут переданы, какие механизмы публичности будут существовать. Нужно будет прописать в уставе базовые вещи, а в областных законах это детализировать, – прокомментировал депутат.

Напомним, Павел Крашенинников периодически выступает с лекциями перед студентами. В этот раз слушателями стали также заместитель губернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства области Валерий Чайников и первый замглавы аппарата – директор департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев..

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