Россия ввела экономические санкции в отношении экс-президента Украины

Правительство России увеличило список персон, в отношении которых вводятся специальные экономические санкции. Фото: скриншот с YouTube-канала Петра Порошенко.

Правительство России увеличило список персон, в отношении которых вводятся специальные экономические санкции. В их число попал бывший президент Украины Пётр Порошенко.

Согласно постановлению кабмина, экономические санкции применяются также, в частности, против первого вице-премьера Украины Степана Кубива, депутата Верховной рады Киры Рудик, солист рок-группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук, глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, экономиста Ярослава Железняка и народного депутата Украины 9-го созыва Мусы Магомедова. Всего в списке значится 41 человек.

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Фото: портал правовой информации

Указ "О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ" был подписан Президентом России Владимиром Путиным в октября 2018 года.

Согласно документу, кабмин должен определять перечень физических и юридических лиц, против которых должен быть введён ряд экономических ограничений. Среди таких ограничений: блокирование безналичных денежных средств, имущества и бездокументарных ценных бумаг, находящихся в России, а также запрет на вывод средств за пределы территории страны.