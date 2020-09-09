Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году не состоится

Напомним, что в предыдущие три года прямая линия с Президентом проходила в июне. Фото: пресс-служба Кремля

В 2020 году не будет "Прямой линии с Владимиром Путиным" в традиционном формате. Её элементы могут включить в большую пресс-конференцию Президента России, которая намечена на декабрь.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмтрия Пескова, в силу сложившихся в этом году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним. Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, что в предыдущие три года прямая линия с Президентом проходила в июне. Прошлогодняя, 17-я трансляция длилась 4 часа 15 минут. Владимир Путин тогда ответил более чем на 80 вопросов россиян, большинство касались проблем повышения уровня жизни населения, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, ЖКХ.