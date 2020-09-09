Темы дня

Политика / Политика в России
9 сентября 2020, 07:27

Прямая линия с Владимиром Путиным в этом году не состоится

Владимир Путин

Напомним, что в предыдущие три года прямая линия с Президентом проходила в июне. Фото: пресс-служба Кремля

В 2020 году не будет "Прямой линии с Владимиром Путиным" в традиционном формате. Её элементы могут включить в большую пресс-конференцию Президента России, которая намечена на декабрь.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмтрия Пескова, в силу сложившихся в этом году условий "президент проводит прямую линию уже последние несколько месяцев".

"Поэтому, конечно, проводить прямую линию в этом году в её традиционном формате было бы излишним. Мы, безусловно, попробуем добавить какие-то элементы прямой линии, элементы, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, в ежегодную пресс-конференцию Путина в декабре", - приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Напомним, что в предыдущие три года прямая линия с Президентом проходила в июне. Прошлогодняя, 17-я трансляция длилась 4 часа 15 минут. Владимир Путин тогда ответил более чем на 80 вопросов россиян, большинство касались проблем повышения уровня жизни населения, здравоохранения, образования, экологии, дорожного строительства, ЖКХ.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.09.2020, 10:51 / Общество
Знаки «Остановка запрещена» появятся ещё на восьми улицах Екатеринбурга
09.09.2020, 10:24 / Экономика
В Екатеринбурге одобрили увеличение плотности застройки
09.09.2020, 09:59 / Спорт
Турнир претендентов по шахматам возобновится 1 ноября
09.09.2020, 09:52 / Спорт
"Автомобилист" разгромил "Куньлунь", забросив семь безответных шайб
09.09.2020, 09:05 / Общество
В Екатеринбурге изменятся маршруты двух трамваев, ещё два — будут отменены