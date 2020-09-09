«Слушал лекции российских лидеров и понял: границ нет»

На этом снимке Виктор Калинин – с дипломом победителя полуфинала конкурса по Уральскому федеральному округу Фото: АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина»

На этой неделе стали известны имена 106 победителей конкурса управленцев «Лидеры России», среди них – три представителя Свердловской области. Впечатлениями от суперфинала, проходившего в подмосковном Солнечногорске, поделился Виктор Калинин. На момент подачи заявки он занимал должность заместителя коммерческого директора научно-производственного предприятия «Старт» им. А.И. Яскина в Екатеринбурге, а ныне является первым заместителем директора – исполнительным директором ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ПАО «Мотовилихинские заводы») в Перми.

– Виктор Александрович, почему вы решили участвовать в конкурсе «Лидеры России»? Какую задачу ставили перед собой, отправляясь на него?

– Вначале я рассматривал этот конкурс как соревнование, хотел проверить свои силы, способности и компетенции среди управленцев из разных отраслей. Выйти из зоны комфорта, узнать сильные и слабые стороны, выяснить, над чем надо поработать. Цель была ясна с самого начала – победа. Но, со временем прохождения отборочных этапов, очного полуфинала и выполнения проекта «Сердце лидера» (одно из заданий конкурса, в рамках которого участник должен лично реализовать социальный проект. – Прим. ред.), взгляды начали меняться, повысилась социальная ответственность, начал включать её при принятии решений, стал интересен тренд саморазвития: а куда я иду и зачем. Слушал лекции состоявшихся лидеров, участвовал в общении с ними и понял – границ нет.

– В чём заключалась суть вашего проекта, реализованного на конкурсе?

– Это проект «Ревизоры России», создатель и лидер этого движения – Драгни Галина. Цель проекта – повысить уровень сервиса в сфере услуг, где мы, потребители этих услуг, сами оцениваем качество и даём обратную связь собственнику или руководителю.

– С кем из наставников вы работали? Расскажите о впечатлениях от этой работы. Какого наставника хотели бы получить для дальнейшей работы в течение года и чего ожидаете от этого наставничества?

– Встречи с наставниками от конкурса у меня ещё не было. Но уже сейчас могу назвать своим наставником директора АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» (входит в АО «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех») – Идрисова Рината Махмутовича. За прошедший год работы под его руководством он многому научил меня, на некоторые вопросы подсказал взглянуть в другой плоскости. Как результат – назначение на ответственную должность и продолжение совместной работы и повышение кредита доверия.

Конечно, хотел бы получить в наставники Генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова, министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу или председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. Но независимо от того, кто станет моим наставником, ожидаю плодотворного сотрудничества, расширения своего видения, рассмотрения профессиональных вопросов с последующей трансформацией их в проект и его реализацию.

– С суперфиналистами встречались руководители федеральных ведомств и регионов, состоялась встреча с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. Общение с кем из лидеров особенно вдохновило?

– Каждый спикер был уникален по-своему, они состоявшиеся лидеры с богатым опытом. Но их объединяет общее видение: нужно строить отношения в команде на честности, максимально использовать возможности и ресурсы на благо нашей страны на всех уровнях, во всех отраслях и внедрять цифровизацию.

– Что получили для себя из конкурса? Как планируете использовать опыт участия и победы в дальнейшем?

– Получил хороший опыт ведения сложных переговоров, команду единомышленников, друзей, энергию. Буду ретранслировать его на решения повседневных вызовов, делиться с коллегами и друзьями, «толкать» их к амбициозным целям – нет ничего невозможного, если пробовать.

– Как намерены распорядиться образовательным грантом?

– Выберу программу обучения в той сфере, где у меня есть белые пятна, с учётом тех задач и того вектора развития нашего государства, которые озвучил Президент Владимир Путин и другие спикеры – развитие через цифровизацию.

Досье «ОГ»:

Виктор Александрович Калинин родился в Екатеринбурге.

Получил высшее образование в УГТУ-УПИ, кафедра систем управления энергетикой и промышленными предприятиями.

КМС по самбо, играет в хоккей. Женат, трое детей.

На сегодняшний день первый заместитель директора – исполнительный директор ЗАО «Специальное конструкторское бюро» (ПАО «Мотовилихинские заводы», г. Пермь)