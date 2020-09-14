Наталья Комарова в третий раз переизбрана губернатором ХМАО - Югры

Наталья Комарова переизбрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Фото: Алексей Кунилов

Наталья Комарова переизбрана губернатором Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Такое решение депутаты приняли на 43-м заседании окружной Думы.

Как сообщает пресс-служба Уральского полпредства, со вступлением в должность главу региона поздравил Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Наталья Комарова переизбрана главой региона в третий раз.

На губернаторский пост претендовали три кандидата, которые были внесены Президентом России: действующий губернатор Наталья Комарова («Единая Россия») и депутаты окружного парламента Алексей Савинцев (КПРФ) и Михаил Сердюк («Справедливая Россия»).

По итогам голосования за Наталью Комарову свои голоса отдали 29 депутатов. За Алексея Савинцева проголосовали три человека, за Михаила Сердюка — один.

«Президент Российской Федерации представил трёх кандидатов на пост главы автономного округа. Все они достойные профессионалы, известные в регионе люди. Но выбор сделан, и я его полностью разделяю», – сказал Николай Цуканов.