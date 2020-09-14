Три новые партии смогут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Три новые партии были зарегистрированы в 2020 году. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что число партий, которые смогут участвовать в следующих выборах в Госдуму без сбора подписей, увеличилось с 13 до 16. Три новые партии были зарегистрированы в 2020 году.

Речь идёт о партиях "За правду", "Новые люди" и "Зелёная альтернатива". Председатель ЦИК РФ подчеркнула, что новые политические силы взяли очень мощный старт.

"Они впервые участвуют в выборах и сразу довольно результативно. Три из четырёх новых партий преодолели пятипроцентный барьер", - передаёт слова Эллы Памфиловой ТАСС.

По закону, если хотя бы один кандидат проходит по спискам в региональный парламент, у партии появляется возможность участвовать в голосовании в Госдуму без сбора подписей. Председатель ЦИК РФ добавила, что увеличение числа таких партий повысит уровень конкуренции на выборах 2021 года и сделает их интереснее.

Напомним, в Свердловской области 13 сентября открылись 165 избирательных участков в 15 муниципальных образованиях. Свердловчане выбирали депутата Заксобрания по Краснотурьинскому одномандатному округу и ещё 24 депутата муниципальных дум. Полный состав думы избирался в Махнёвском муниципальном образовании, а в остальных территориях проходили дополнительные выборы. Избирательные участки завершили свою работу в 20:00.

Кроме того, стали известны предварительные итоги Единого дня голосования в Свердловской области. Средняя явка на выборы по региону составила 20%. В Гарях поставлен рекорд, а самая низкая явка зафиксирована в Полевском и Нижнем Тагиле.

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