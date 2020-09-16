Такси, борьба с наркотиками и биобезопасность: чем свердловские депутаты Госдумы займутся на осенней сессии?

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На этой неделе в Государственной думе РФ стартовала осенняя сессия – состоялись первые пленарные заседания и заседания комитетов. В ближайшие месяцы депутатам предстоит большая работа по приведению законодательства в соответствие с поправками в Конституцию и формированию бюджета на следующий год. Но этим круг вопросов, безусловно, не ограничится. «Облгазета» поинтересовалась у парламентариев, представляющих Свердловскую область, какие важные инициативы сейчас находятся на рассмотрении комитетов и комиссий, в состав которых они входят.

Александр ПЕТРОВ, член комитета по охране здоровья:

– Прежде всего в осеннюю сессию рассмотрим крайне важный законопроект о биологической безопасности Российской Федерации. Это будет базовый закон. Также будет рассмотрен проект федерального бюджета в части здравоохранения. Мы предполагаем, что финансирование сферы здравоохранения может увеличиться на 20 процентов. Деньги пойдут на лечение онкопациентов, профилактику повторных случаев кардиологических заболеваний, первичную медицинскую помощь, закупку техники для санавиации и скорой медицинской помощи, строительство новых больниц. Отмечу, что в этом году будем решать вопрос о выделении средств на проектирование и строительство легкосборных медучреждений со сроком эксплуатации 25–30 лет.

Дмитрий ИОНИН, член комитета по транспорту и строительству:

– Всего наш комитет намерен рассмотреть осенью 17 законопроектов. Одними из первых будем рассматривать уже в сентябре поправки в законодательство, регулирующие работу такси. Принятие их назрело давно, поскольку отношения между водителями и пассажирами накалены до предела. В том числе потому, что вся ответственность за перевозку лежит на водителе, а львиная доля денег уходит агрегаторам, у которых формально никакой ответственности нет. Законопроект об агрегаторах у нас принят в первом чтении ещё в 2018 году, но с тех пор лежит без движения, и хуже того – получил два отрицательных отзыва. Фактически же законотворчество в сфере такси этим законопроектом и заблокировано. Считаю, что Госдума должна срочно разрубить этот гордиев узел, принять уже осенью этот закон.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России:

– Очень важным считаю назначенную на 16 октября в Санкт-Петербурге встречу членов нашей комиссии с коллегами-парламентариями из стран Организации Договора о коллективной безопасности, на которой мы намерены обменяться опытом работы по противодействию предпринимаемым извне попыткам изменить наркополитику наших стран. Наши западные «партнёры» предлагают нам смягчать национальные законодательства в области борьбы с наркоманией, пропагандируют легализацию «лёгких» наркотиков и «заместительную терапию» с их использованием. Но мы понимаем, что за всем этим кроются попытки стимулировать рост наркопотребления в странах бывшего СССР. Считаю, что таким попыткам надо ставить заслон, в том числе и путём внесения в законодательство изменений, ужесточающих ответственность за пропаганду и распространение наркотиков.

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ, член комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству:

– В осеннюю сессию на комитете запланировано рассмотреть 71 законопроект. Много внимания будет уделено поддержке предпринимательства, как крупного, так и среднего, и малого. Также будут рассмотрены законопроекты, направленные на дальнейшее развитие цифровизации и совершенствование системы сертификации.

Будет обсуждаться и возможность изменений в законодательство, связанных с оборотом алкоголя: запрет на продажу пива в полиэтиленовой таре объёмом больше 0,5 литра, запрет на продажу алкоголя на первых этажах жилых домов. Кроме того, совместно с другими комитетами будет вестись работа над законопроектами, связанными с атомной энергетикой: со строительством ледоколов для Северного морского пути и ядерной медициной. Помимо этого, я состою в рабочей группе по внесению изменений в Трудовой кодекс РФ. В ТК будет внесена глава, связанная с переводом в электронный формат трудовых документов, а также он будет дополнен положениями, регламентирующими удалённую работу.

Николай ЕЗЕРСКИЙ, член комитета по безопасности и противодействию коррупции:

– Один из законопроектов, над которым мы уже работаем совместно с Правительством РФ, затрагивает законодательство о пожарной безопасности. Ещё один законопроект, который к нам поступил, – о защите персональных данных. Сейчас активно развиваются цифровые технологии, поэтому мы рассматриваем способы защиты персональных данных граждан. В законопроекте среди прочего прописано, кто может собирать персональные данные, как их нужно хранить. Следующий законопроект – о запрете оказания услуг сотовой связи в местах лишения свободы. От населения стало поступать много жалоб о звонках от заключённых. Руководство таких учреждений сможет обратиться к оператору связи и поручить заблокировать определённого абонента. Также будет разрешено сбивать беспилотники, которые как раз и доставляют осужденным средства связи.