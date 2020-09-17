Кто на новеньких: партии, ставшие открытием на последних выборах, пришли на Средний Урал

Партии, ставшие открытием на последних выборах, уже пришли на Средний Урал Фото: Алексей Кунилов

Минувший единый день голосования, который состоялся 13 сентября, запомнился, прежде всего, появлением на политической арене страны новых сил. Конкуренцию думской четвёрке составили недавно созданные партии «Зелёная альтернатива», «Новые люди» и «За правду». Их главная победа – прохождение представителями партий 5-процентного барьера и получение мандатов депутатов Законодательных собраний субъектов нашей страны. Значит, все они получили так называемую парламентскую квоту, и теперь имеют возможность не собирать подписи для выдвижения на выборы в Госдуму РФ в 2021 году.

Интересно, что отделения всех этих партий уже есть в списке зарегистрированных на территории Свердловской области. «Областная газета» связалась с представителями новых политических сил.

Выборы-2020 Как показали себя политические партии на выборах в региональные Законодательные собрания: «За правду» Рязанская область – 7 % голосов. «Новые люди» Рязанская область – 5,7% голосов; Новосибирская область — 7,0% голосов; Костромская область — 7,5% голосов; Калужская область — 8,0%. «Зелёная альтернатива» Республика Коми – 10%; Челябинская область – 5,36% (не получили мандат).

«За правду»

Политическая партия «За правду» была создана на учредительном съезде 1 февраля этого года. Её возглавил российский писатель Захар Прилепин. Отделения политической партии на данный момент представлены в 62 регионах России. На территории Свердловской области отделение было зарегистрировано 30 апреля. Как рассказал «ОГ» руководитель регионального отделения Анатолий Губарев, сейчас в области стараются активно развивать это движение и привлекать сторонников. В Екатеринбурге к нему присоединилось около 500 человек, по области – около двух тысяч, в том числе из Каменска-Уральского, Нижнего Тагила и Режа. Есть и известные свердловчане, например, членом партии стала музыкант Юлия Чичерина, а Вадим Самойлов является её активным сторонником. К слову, экс-солит «Агаты Кристи» даже выступал на учредительном съезде партии.

– Мы работаем как с молодёжью, так и со старшим поколением. И тех, и других представителей достаточно много в нашем движении по стране. Но наш типичный сторонник – это человек средних лет, которому есть что терять, – у него есть семья, есть определённые ценности и установки в жизни. Он понимает, что ему жить и растить детей в этой стране, а значит, он должен быть уверен в её будущем.

Анатолий Губарев также заверил, что в следующем году представители этой партии будут баллотироваться в Законодательное собрание Свердловской области, а также участвовать в выборах в Госдуму от региона.

– Конкретнее пока сказать не могу – планы обсуждаются, – сказал он.

Одна из задач, которую ставила перед собой партия на выборах этого года, – обкатка новых технологий в регионах с сильными командами. Оказалось, что для привлечения сторонников и активных деятелей в территориях была создана специальная платформа «ПРО100 ЗА ПРАВДУ», где люди могли поделиться своими проектами в любых отраслях. Взамен партия обещала не только продвижение интересных идей, но и их авторов – новоиспечённых представителей партии.

– Также были организованы вебинары, где обсуждались самые разные вопросы, например, по поддержке малого бизнеса… Активно действовали штабы по помощи населению во время пандемии, когда людям на дом доставлялось всё необходимое.

Представители партии «За правду» позиционируют себя, как партию с идеологией. При этом они видят в этом определённые трудности: «гораздо труднее выйти на устойчивый контакт с избирателем, чем для сконструированной политтехнологами партии».

– Гораздо сложнее изменить мировоззрение человека, его отношение к жизни, к государству, ценностям, – объяснил Анатолий Губарев. – Можно человеку пообещать материальные блага, задействовать административные ресурсы и сетевые технологии, как это делают другие партии, и люди проголосуют и поставят галочку в нужном месте, а вот чтобы человек действительно поверил в партию, которая представляет его интересы, в то, что он и сам может что-то решить и изменить, – это гораздо сложнее. В этом и есть наша идеология – сделать так, чтобы человек занял активную гражданскую позицию, понял, что он может изменить свою жизнь, обстановку в обществе и государство к лучшему. Человек и его интересы должны быть высшими приоритетами в нашей стране».

«Зелёная альтернатива»

Политическая партия «Зелёная альтернатива» появилась в декабре 2019 года, но зарегистрировалась только в марте текущего года. Её отделения можно найти в 48 регионах, но активно функционирует только половина из них. Остальные только готовятся к запуску, в том числе и в Свердловской области. Уже на этой неделе представитель партии из Челябинской области Евгений Малёнкин встретится с её лидером Русланом Хвостовым, чтобы обсудить планы по формированию представительства в нашем регионе. Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский – города, в которых партия готова развернуть свою экологическую деятельность.

– Партия должна стать информационной и политической платформой, где любой желающий может сделать что-то полезное для экологии нашей страны, – пояснил представитель партии Михаил Гайда.

В этом году партия выдвинула своих кандидатов на выборы в Законодательное собрание только в двух регионах – Республике Коми и Челябинской области.

– Мы очень довольны прошедшими выборами. Охватить большое количество субъектов Федерации мы бы не смогли, поэтому остановились на этих территориях. Именно там у нас на тот момент были довольно-таки твёрдые позиции. Во-первых, оба региона проблемные с точки зрения экологии. Во-вторых, в этих субъектах у нас сильные команды.

Что касается следующей политической гонки, то представители партии сейчас рассматривают кандидатов в Госдуму и Законодательное собрание и в нашей области.

– Мы молоды и амбициозны. Основная часть наших однопартийцев – люди старше 30 лет. Они уже лишены неоправданного юношеского максимализма, но полны энтузиазма для того, чтобы сделать свою страну лучше. Никто из нас не рос в «тепличных» условиях, мы знаем все трудности жизни в России. Именно поэтому хотим изменить эту жизнь, чтобы у наших детей она складывалась лучше, – отметил Михаил Гайда.

«Новые люди»

Ещё одна партия – «Новые люди». Её возглавляет основатель компании Faberlic Алексей Нечаев. Если в этом году представители партии боролись за голоса в 12 регионах России, то в следующем году, как сообщил лидер, их будет 37. В том числе «Новые люди» планируют занять места в Госдуме РФ.

Согласно данным Избирательной комиссии Свердловской области, партия была зарегистрирована в нашем регионе в апреле. Её отделение возглавила Елена Некрасова. Тем не менее, на официальном сайте партии пока никаких данных об этом отделении и о количестве сторонников нет. «ОГ» направила вопросы в федеральное представительство партии, однако на момент сдачи номера на связь с нами так и не вышли.