Губернатор Белгородской области покинул свой пост после 27 лет работы

Евгений Савченко был назначен главой администрации Белгородской области в декабре 1993 года, после чего многократно переизбирался на этот пост.. Фото: пресс-служба Кремля.

Евгений Савченко принял решение досрочно покинуть пост губернатора Белгородской области. Он занимал эту должность почти 27 лет.

Глава Белгородской области уже написал заявление о сложении полномочий на имя Президента России Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Как говорится на сайте правительства региона, Евгений Савченко был назначен главой администрации Белгородской области в декабре 1993 года, после чего многократно переизбирался на этот пост. С 1996 года по 2001 год был одним из членов Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

Является доктором экономических наук, членом-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук. Евгений Савченко удостоен орденов "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, медалью "За вклад в развитие агропромышленного комплекса России", орденом "Знак Почёта", а также грамотой Президента РФ.