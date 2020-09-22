В Госдуму внесён законопроект о Правительстве РФ

Фото: пресс-служба Госдумы

Президент России Владимир Путин внёс на рассмотрение депутатов законопроект "О Правительстве Российской Федерации". Новый закон будет учитывать закреплённые в обновлённой Конституции изменения.

Как сообщил председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, законопроект определяет статус кабмина, организационно-правовые основы его формирования и деятельности.

"Закрепляется положение о том, что Правительство РФ входит в единую систему публичной власти, координирует и контролирует деятельность органов исполнительной власти и способствует устранению разногласий между ними. Устанавливается порядок прекращения полномочий Правительства, в том числе в связи с выражением Государственной Думой недоверия. Закрепляются новые полномочия в области социального обеспечения, защиты семьи и детства, здравоохранения, взаимодействия с институтами гражданского общества", - сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, Президент осуществляет общее руководство Правительством. Глава кабмина организует работу Правительства и несёт персональную ответственность перед лидером страны. Президент будет вносить в Госдуму кандидатуру Премьер-министра в двухнедельный срок после своего вступления в должность. А Госдума будет в течение семи дней рассматривать кандидатуры премьера, вице-премьеров и министров, пишет ТАСС.

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