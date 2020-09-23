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23 сентября 2020, 19:00

Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о Правительстве РФ

Законодательство

Владимир Путин обозначил предстоящее развитие законов, которые определят настоящее и будущее России. России Фото: Галина Соловьёва

Во вторник Президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную Думу пакет инициатив, которые приводят законодательство в соответствие с обновлённой Конституцией. В основном предложения касаются работы российского правительства.

Если изменения будут приняты, то порядок формирования кабинета министров будет выглядеть так. Предлагать кандидатов для назначения будет премьер-министр (его собственную кандидатуру определяет президент). Примечательно, что председатель правительства будет нести личную ответственность перед главой государства за работу кабинета министров.

По новым правилам председатель правительства и его заместители будут назначаться президентом только после утверждения их кандидатур Государственной думой. То же самое касается и федеральных министров. Исключениями станут только министры, курирующие силовые ведомства, иностранные дела, юстицию, – их глава государства будет согласовывать с Советом Федерации. К слову, освобождать от занимаемой должности членов кабинета министров будет иметь право сам президент.

Кроме того, в законопроекте прописано, что задачей правительства станет проведение социально-ориентированной государственной политики в здравоохранении, культуре, образовании, науке. Также оно будет обязано заниматься охраной окружающей среды, укреплять институт семьи и традиционные ценности.

Отметим, что в пакете законопроектов есть и другие инициативы. Они направлены на изменение работы прокуратуры РФ, Конституционного суда, Уполномоченного по правам человека в РФ и других. Председатель Государственной думы Вячеслав Володин уже направил законопроекты в профильные комитеты. Депутаты рассмотрят их на ближайшем заседании Госдумы.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

  • Опубликовано в №178 от 24.09.2020
Областная газета Свердловской области
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