Свердловчане в Госдуме: говорящие цифры

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

В Госдуме России стартовала последняя для нынешнего депутатского созыва осенняя сессия, которая продлится до 24 декабря. «Областная газета» выяснила, как народные избранники от Свердловской области справляются со своими обязанностями, и собрала данные по посещению ими пленарных заседаний и голосованию на них с начала этого года.l В нижней палате Федерального собрания сейчас трудятся 13 свердловских депутатов. Десять из них (или 76,9 процента) – представители партии «Единая Россия». По одному (по 7,7 процента) у КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

В Госдуме РФ наш регион не представляют женщины.

Средний возраст депутата от Свердловской области – 49 лет.

В таком составе депутаты трудятся год. Последнея перестановка произошла в сентябре 2019 года, когда в Госдуму РФ избрался Антон Шипулин . Ему перешёл мандат нынешнего вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько .

. Ему перешёл мандат нынешнего вице-губернатора Свердловской области . Павел Крашенинников и Зелимхан Муцоев работают в Госдуме РФ уже пятый срок. Впервые они выиграли выборы в 1999 году и прошли в Думу третьего созыва.

Посещаемость заседаний Государственной думы Российской Федерации депутатами от Свердловской области, %(весенняя сессия 2020 года)

Согласно статье 44 регламента Госдумы РФ, депутаты обязаны присутствовать на заседаниях. Если они по какой-то причине не могут этого сделать, то должны проинформировать об этом председателя Госдумы РФ. К уважительным причинам отсутствия относятся болезнь, поездка за пределы страны в составе официальной парламентской делегации и служебная командировка. Если причина неуважительная, то у депутата из ежемесячного вознаграждения вычтут 1/9 часть (1/9, потому что в месяц обычно проходит 9 пленарных заседаний).

Последний раз Госдума публиковала данные по месячной зарплате депутатов в 2018 году. Тогда без вычета подоходного налога сумма составляла 399,3 тыс. рублей. Таким образом, цена одного прогула – 44,3 тыс. рублей.

Опубликовано в №182 от 30.09.2020