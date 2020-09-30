Топ-5 законов, которые вступают в силу в октябре

Фото: Алексей Кунилов

Упрощённое гражданство РФ, онлайн-кассы для маршруток, запрет кальянов в кафе – «Облгазета» рассказывает о самых важных законах, которые вступают в силу в октябре.

В автобусах посчитают онлайн-кассы

С 1 октября транспортные компании начнут штрафовать за неиспользование контрольно-кассовой техники при продаже билетов в салонах общественного транспорта. Использовать устройства было предписано ещё с прошлого лета, но до 1 октября перевозчикам дали отсрочку. Теперь поблажек не будет: за отсутствие онлайн-касс грозят штрафы – от 10 тысяч для ИП и от 30 тысяч рублей – для юридических лиц.

В Екатеринбурге и в муниицпальном, и в частном общественном транспорте можно оплатить проезд банковской картой или Е-картой. Фото: Павел Ворожцов

Благотворительность станет прозрачной

С 5 октября устанавливаются новые правила для сбора благотворительных пожертвований. Соответствующие поправки в закон о благотворительной деятельности и добровольчестве призваны повысить прозрачность сборов через ящики-копилки и защитить россиян от мошенников, которые зарабатывают на этом.

Согласно поправкам, переносные ящики можно будет использовать только в местах проведения благотворительных мероприятий, при этом на ёмкости должна быть размещена информация об организации и цели сбора. Выемка собранных средств должна проводиться публично, а отчёты о тратах ежеквартально размещаться на информационных ресурсах Минюста и сайтах организаций.

Порядок получения гражданства РФ упростят

С 12 октября вводится упрощённый порядок получения гражданства РФ для живущих за рубежом родителей россиян. Чтобы получить российский паспорт в общем порядке (после пяти лет проживания в стране), приходится ждать – обычно около года. В упрощённом же порядке время принятия таких решений сокращается до полугода, и этот вариант теперь будет доступен для всех иностранных граждан, у кого есть дееспособные дети старше 18 лет – граждане России.

Ещё одно нововведение: все иностранцы, получающие российское гражданство, будут обязаны проходить государственную дактилоскопическую регистрацию.

Клиентов ломбардов и МФО защитят

С 12 октября Банк России сможет ограничивать работу микрофинансовых организаций, если те отказываются исполнять предписания или препятствуют проведению проверок. При этом клиенты должны быть в курсе, что у организации есть предписание – эта информация должна быть размещена в офисах и на сайтах МФО. С этого же дня ужесточаются требования к ломбардам – чтобы стать полноценным участником рынка, организация должна быть внесена в специальный госреестр.

Ни вейпа, ни кальяна

С 30 октября в кафе и ресторанах запретят курить кальяны, вейпы и электронные сигареты. Теперь в соответствии с антитабачным законодательством эти изделия попадают под те же ограничения, что и обычные сигареты. Часть ограничений – запрет на рекламу этих изделий и их продажу несовершеннолетним – вступили в силу ещё летом.

Для предприятий общепита был предусмотрен переходный период сроком на три месяца, чтобы они успели исключить кальяны из меню и поставить таблички о запрете курения. Обойти закон, переименовав «кальяны» в «паровые коктейли» и «ингаляции» или предлагая бестабачные смеси, не получится: все эти нюансы учли в документе.

Однако эти нововведения, запрещающие использование электронных сигарет и кальянов, не касаются летних веранд. Также закон не запрещает деятельность специализированных кальянных, но они не должны предоставлять услуги питания.