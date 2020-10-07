Владимир Путин празднует свой 68-й день рождения

7 октября Владимир Путин проведёт более десятка международных телефонных разговоров. Фото: пресс-служба Кремля

7 октября Президент России Владимир Путин празднует день рождения. Сегодня главе государства исполнилось 68 лет.

В первую половину дня лидер РФ проведёт более десятка международных телефонных разговоров. При этом беседа с президентом США Дональдом Трампом не запланирована.

"Что касается остатка дня, ну наверное, это будут и друзья, и родные, и близкие, как это традиционно бывает", - приводит слова пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова ТАСС.

Накануне дня рождения Президент РФ провёл заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Ранее планировалось, что оно пройдёт в Екатеринбурге в рамках форума "Россия - спортивная держава". Однако 16 сентября стало известно о переносе форума "Россия - спортивная держава", в связи с чем визит Президента в уральскую столицу был отменён. На кануне во время заседании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил Владимира Путина на саммит "СпортАккорд" в мае 2021 года. Глава государства пообещал включить мероприятие в свой график.

6 октября Владимир Путин также встретился руководителями четырёх фракций Госдумы и с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Напомним, что в прошлом году в преддверии своего праздника Владимир Путин побывал в сибирской тайге. Сам день рождения он отмечал в кругу родных и близких. В 2019 году перед своим Днём рождения Президент побывал в Сибири. Фото: kremlin.ru Нередко день рождения Президент РФ проводит на работе - например, три года назад он был на совещании с членами Совета безопасности РФ в Сочи. Пять лет назад свой день рождения Президент России отметил победой на льду, забросив семь шайб в матче Фестиваля чемпионов Ночной хоккейной лиги. Порой на 7 октября выпадали и крупные международные события: так, свой 50-летний юбилей в 2002 году Путин отметил в Кишинёве, где в это время проходил саммит СНГ. А в 2013 году он принимал участие в саммите АТЭС на острове Бали.

В мае 2020 года исполнилось 20 лет со дня первой инаугурации Владимира Путина на пост Президента России. В юбилейный год глава государства дал большое интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину". Среди прочего, Владимир Путин, признался в интервью, что ему "даже в голову не приходило", что его пребывание у власти может затянуться на такое время. Глава государства также не согласился с теми, кто называет его царём. Он пояснил, что царь - это тот, кто отдаёт приказы, а президент работает каждый день.