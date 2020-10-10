Россия утвердила Концепцию приграничного сотрудничества

Документ, подписанный Михаилом Мишустиным, пришёл на смену прежней концепции, принятой в 2001 году. Фото: пресс-служба Кремля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал Концепцию приграничного сотрудничества. В ней прописаны цели, виды и направления такого взаимодействия.

Так, целями является, в том числе укрепление хозяйственных, транспортных, культурных и гуманитарных связей между приграничными территориями России и сопредельных стран, создание условий для реагирования при ЧС, а также направленных на противодействие проявлениям национализма, шовинизма, межэтнической напряжённости.

В целях приграничного сотрудничества могут проходить встречи, консультации, заключаться соглашения, создаваться рабочие группы, реализоваться совместные проекты.

В числе основных направлений работы:

приграничная торговля,

инвестпроекты,

развитие международных транспортных коридоров,

рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды,

ликвидация ЧС, обмен информацией,

сотрудничество в правоохранительной деятельности,

регулирование внешней миграции и рынка труда,

научное и гуманитарное сотрудничество.

"Документ пришёл на смену прежней концепции, принятой в 2001 году. Он составлен с учётом приоритетов, обозначенных в Стратегии пространственного развития до 2025 года, и основывается на современном видении межгосударственных отношений. Федеральным органам поручено сформировать план мероприятий по реализации концепции. Принятая концепция поможет укрепить связи с соседними странами и создать условия, необходимые для успешного развития приграничных территорий", - говорится в пояснительной записке кабмина к документу.

В самой Концепции также обозначено, что "При осуществлении такого взаимодействия РФ исходит из следующих принципов: взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности других государств; мирное разрешение приграничных споров; взаимное уважение законодательства государств, осуществляющих приграничное сотрудничество, а также соответствующих международных договоров...".

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