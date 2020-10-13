Правительство РФ будут формировать по-новому

Роль парламента будет усилена. Фото: Ирина Порозова

Госдума одобрила в первом чтении законопроект "О Правительстве Российской Федерации", внесённый ранее Президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает, в том числе новый порядок формирования кабмина.

Роль парламента будет усилена. В случае принятия законопроекта Президент РФ сможет назначать Премьер-министра, его заместителей и федеральных министров только после утверждения кандидатур Госдумой. Исключения составят министры, курирующие силовые ведомства (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД). Глава страны будет согласовывать их с Советом Федерации. При этом принимать отставки министров будет иметь право сам лидер РФ.

Кандидатура главы кабмина будет выдвигаться Президентом и вноситься в Госдуму в течение двух недель после вступления в должность или отставки Правительства. Кандидатуры вице-премьеров и министров выдвигаются уже Премьер-министром. Согласно проекту закона, он организует работу Правительства и несёт персональную ответственность перед лидером страны.

В документе также прописано, что кабмин должен обеспечивать проведение в России единой социально ориентированной государственной политики в области культуры, науки, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи и в области охраны окружающей среды.

Закон "О Правительстве РФ" будет учитывать закреплённые в обновлённой Конституции изменения. По словам председателя профильного Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, депутаты принимают не поправки в действующий закон, а полностью новый документ.

Госдума сегодня также одобрила внесённые Владимиром Путиным поправки в закон о прокуратуре. Согласно законопроекту, Генпрокурор, его заместители и прокуроры субъектов РФ будут назначаться Президентом после согласования с Совфедом. Кроме того, депутаты поддержали поправки в Федеральный конституционный закон "О Конституционном Суде РФ".