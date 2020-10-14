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14 октября 2020, 15:19

Владимир Путин поручил доработать госпрограмму по реализации стратегии национальной политики

Владимир Путин провёл рабочую встречу с Игорем Бариновым.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с бывшим депутатом Госдумы РФ от Свердловской области, руководителем Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорем Бариновым. Он рассказал главе государства о работе ведомства.

По словам Игоря Баринова, за пять с половиной лет с момента создания ФАДН ситуация в межнациональной сфере стабилизировалась. Об этом свидетельствуют специальные показатели. Один из них, например, говорит о том, что 91% россиян испытывает чувство принадлежности к своей стране и ответственность за процессы, протекающие в ней. Это самый высокий показатель за всю историю его исследований. Владимир Путин отметил, что это очень важно для многонациональной страны, передаёт пресс-служба Кремля.

«Всё это стало возможно <...>, конечно, благодаря комплексному подходу к реализации государственной национальной политики и тем системным решениям, которые были приняты за последние годы», - отметил глава ведомства, назвав в качестве примера таких решений создание Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и актуализацию стратегии государственной национальной политики.

Владимир Путин поручил доработать государственную программу по реализации этой стратегии, рассчитанную на период до 2025 года. Игорь Баринов добавил, что в настоящее время с администрацией Кремля ведётся дискуссия об изменении госпрограммы, но выразил надежду, что в ближайшее время всё же удастся прийти к соглашению.

Также Игорь Баринов рассказал о том, что в прошлом году 96% граждан России не имели проблем, связанных со своей национальностью, а 87% жителей страны — не испытывали раздражения или вражды к представителям других национальностей.

Напомним, что с 2003 по 2007 год Игорь Баринов был депутатом Государственной думы РФ по Артёмовскому одномандатному избирательному округу. До этого проходил службу в органах ФСБ, в том числе в региональном подразделении группы «Альфа» в Свердловской области, с 1997 года командовал этим подразделением. С 2008 по 2011 год руководил межрегиональным координационным советом партии «Единая Россия» по УрФО. В 2015 году стал руководителем межрегионального координационного совета партии по Свердловской и Курганской областям. Главой Федерального агентства по делам национальностей является с апреля 2015 года.

Как писала ранее «Областная газета», в 2018 году Игорь Баринов провёл встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Глава Среднего Урала рассказал руководителю ФАДН о том, что в регионе реализуются социальные и просветительские проекты, проводятся патриотические мероприятия, осуществляется противодействие экстремизму. Игорь Баринов оценил работу региона по созданию атмосферы межнационального единства.

Областная газета Свердловской области

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