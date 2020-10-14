Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституцию

Павел Крашенинников был сопредседателем рабочей группы по внесению поправок в Основной закон. Теперь занимается корректировкой законодательства в соответствии с ними. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Во вторник в Госдуме РФ прошли первое чтение три наиболее ожидаемых законопроекта – в продолжение поправок в Конституцию, внесённых Президентом. Изменения коснутся Правительства РФ, Генпрокуратуры и Конституционного суда. Для Среднего Урала это важный факт не только потому, что поправки найдут определённое отражение в областном законодательстве. Официальным представителем Президента при рассмотрении этих законопроектов выступил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, свердловский депутат Госдумы Павел Крашенинников.

ЗАКОН О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ. Работы правительства и порядка назначения членов кабмина касалось большое количество поправок в Основной закон. В ходе визита в Екатеринбург в сентябре Павел Крашенинников заявил, что в связи с большим количеством изменений, которые необходимо внести, было принято решение не корректировать действующий закон о правительстве, а принять новый.

Механизм формирования правительства, по его словам, изменится «кардинальным образом». По-прежнему кандидатуру председателя правительства будет выдвигать Президент, а кандидатуры вице-премьеров и министров – председатель правительства. Однако после принятия закона не только кандидатуру председателя кабмина, но также его заместителей и федеральных министров (кроме так называемого «силового блока») будет утверждать Госдума – только после этого их может назначить Президент.

– Поскольку кандидатуру министра утверждает Госдума, то часть ответственности она берет на себя, – подчеркнул Павел Крашенинников в ходе заседания Госдумы.

Кандидатуры глав Минобороны, МВД, Министерства юстиции, МЧС и МИДа перед назначением будет согласовывать Совет Федерации. Важно и то, что теперь глава государства может отправить председателя правительства в отставку без роспуска правительства.

Как пояснил «Облгазете» сопредседатель рабочей группы по корректировке Устава области, председатель Общественной палаты Александр Левин, пока на заседаниях рабочей группы возможность внесения аналогичных поправок в Устав не обсуждалась.

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ПРОКУРАТУРЕ также предполагают определённые изменения в системе назначений. Генеральный прокурор теперь будет назначаться не Советом Федерации по представлению Президента, а Президентом после консультаций с сенаторами. Что касается региональных прокуроров, раньше их кандидатуры предлагал генпрокурор, затем согласовывали представители регионов и только после этого назначал Президент. Теперь генпрокурор, его заместители, прокуроры субъектов Федерации и приравненные к ним будут назначаться на должности Президентом после консультаций с Советом Федерации.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ предполагают сокращение числа судей — с нынешних 19 до 11, считая председателя и его заместителя. Кроме того, уточняются полномочия суда в соответствии с обновлённой Конституцией.

– Теперь Конституционный суд по запросу Президента сможет проверять конституционность даже законопроектов, в том числе – проектов законов о поправке к Конституции, проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов – до их принятия Госдумой в третьем чтении, а также принятых законов до их подписания Президентом. Кроме того, по запросу Президента Конституционный суд будет вправе проверять конституционность законов субъектов Федерации до их обнародования главой региона, – отметил в интервью «Российской газете» Павел Крашенинников.

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