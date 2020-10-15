Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о Госсовете

Закрепить статус Госсовета в Конституции Владимир Путин предложил в январе 2020 года. Фото: пресс-служба Кремля

Документ определяет статус Государственного совета как конституционного госоргана, а также порядок его формирования и полномочия. Депутаты рассмотрят законопроект, внесённый Президентом РФ, в приоритетном порядке в осеннюю сессию.

В состав Госсовета войдут: председатель, которым является Владимир Путин, главы кабмина, Совфеда, Госдумы, администрации Президента, а также главы регионов. По решению Президента могут быть включены также представители политических партий, имеющие фракции в нижней палате парламента, представители местного самоуправления и другие лица за исключением имеющих иностранное гражданство, счета, деньги и ценности в зарубежных банках.

Текущие вопросы будет решать Президиум Госсовета. По направлениям деятельности госоргона предполагается создание комиссий и рабочих групп. В их состав могут войти представители федеральных и региональных органов госвласти, органов местного самоуправления и организаций.

Среди полномочий Госсовета - рекомендации по вопросам стратегического планирования в Правительству, субъектам РФ или муниципалитетам; указание на необходимость внесения изменений в законодательство; участие в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров бюджета, утверждении критериев эффективности губернаторов.

В документе прописано, что организационное обеспечение деятельности Госсовета осуществляет администрация Президента РФ. Кроме того, впервые раскрывается понятие единой системы публичной власти. Под ней понимаются федеральные органы госвласти, органы госвласти субъектов РФ, органы местного самоуправления в их совокупности, действующие в целях соблюдения и защиты прав и свобод человека, создания условий социально-экономического развития страны.

Госсовет был создан 1 сентября 2000 года. Закрепить его статус в Конституции в январе 2020 года предложил лидер РФ Владимир Путин. По словам председателя Комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, Госсовет не дублирует функции других органов власти и создан для лучшего диалога при выработке общегосударственных решений.

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