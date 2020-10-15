Изменения в Устав Свердловской области, аналогичные нормам закона "О Правительстве РФ", пока не обсуждаются

Рабочая группа создана после принятия поправок в Конституцию РФ и общероссийского голосования. Её сопредседателем является Александр Левин. Фото: Павел Ворожцов

Рабочая группа по корректировке Устава Свердловской области пока не обсуждает изменения, аналогичные нормам закона "О Правительстве РФ". Об этом "Областной газете" рассказал сопредседатель рабочей группы, председатель Общественной палаты региона Александр Левин.

"Пока на заседаниях рабочей группы возможность внесения аналогичных поправок в Устав не обсуждалась", - ответил он, отвечая на соответствующий вопрос.

Во вторник Госдума одобрила в первом чтении законопроект "О Правительстве Российской Федерации", внесённый ранее Президентом России Владимиром Путиным. Документ предусматривает, в частности, новый порядок формирования кабмина. После принятия закона кандидатуры вице-премьеров и министров будет выдвигать председатель правительства. Президент сможет их назначить после утверждения Госдумой. Исключения составят министры, курирующие силовые ведомства (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД). Глава страны будет согласовывать их с Советом Федерации.

Подробнее читайте в материале "Облгазеты" "Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституцию".

Напомним, что после принятия поправок в Конституцию РФ и общероссийского голосования губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал рабочую группу по подготовке совершенствования Устава. Ранее председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о возможных сроках внесения в него поправок.