Владимир Путин назначил нового судью в Свердловский облсуд. Фото: Владимир Мартьянов

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов". В Свердловской области назначен один новый судья.

Согласно документу, судьёй Свердловского областного суда стал Илья Григорьев.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, до этого он был судьёй судебной коллегии по уголовным делам Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

В августе этого года Владимир Путин назначил на шестилетний срок полномочий судьёй Свердловского областного суда Андрея Пушкарёва, судьёй Сысертского районного суда - Ирину Баишеву, а судьёй Арбитражного суда Свердловской области - Влада Плакатина.

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