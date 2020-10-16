Владимир Путин назначил нового судью в Свердловский облсуд.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О назначении судей федеральных судов". В Свердловской области назначен один новый судья.
Согласно документу, судьёй Свердловского областного суда стал Илья Григорьев.
Как сообщили в пресс-службе облсуда, до этого он был судьёй судебной коллегии по уголовным делам Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
В августе этого года Владимир Путин назначил на шестилетний срок полномочий судьёй Свердловского областного суда Андрея Пушкарёва, судьёй Сысертского районного суда - Ирину Баишеву, а судьёй Арбитражного суда Свердловской области - Влада Плакатина.
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