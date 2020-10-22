Президент пообещал не вводить повторно жёсткие карантинные меры

По данным РСПП, 77 процентов опрошенных представителей малого и среднего бизнеса заявили о том, что их шансы на выживание в случае повторения жёстких карантинных мер ниже 50 процентов. Фото: Алексей Кунилов

Глава государства Владимир Путин на встрече с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил возможность возвращения в стране жёстких ограничительных мер в связи с пандемией и ростом числа больных COVID-19. Беседа состоялась в режиме видеоконфереции 21 октября.

Президент РСПП Александр Шохин и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, в частности, выразили надежду, что тот режим ограничительных мер, который действовал в стране в начале пандемии, весной, больше не повторится.

– При всём приоритете сохранения жизней и здоровья наших людей нам кажется, что важно сохранить работу экономики, работу малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня – не мы, не крупный бизнес – они оказались в наиболее тяжёлом положении, наиболее уязвимом. РСПП проводил опрос среди малого и среднего бизнеса, и 77 процентов опрошенных оценили свои шансы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер ниже 50 процентов, – аргументировал свою позицию Мордашов.

Владимир Путин заверил, что тотальные ограничительные меры федеральные власти вводить не планируют. Глава государства аргументировал это тем, что несмотря на рост числа больных коронавирусом, российские медики знают, как бороться с этой инфекцией. Главные способы борьбы с COVID-19 сейчас, по мнению лидера – это тестирование, соблюдение санитарных требований людьми, в том числе ношение масок, а также вакцинация.

– Нужно разворачивать вакцинацию по всей стране, – подчеркнул Владимир Владимирович.

Кстати По данным министра труда и социальной защиты России Антона Котякова, сейчас около 7 процентов российских трудящихся работают дистанционно, а это порядка порядка 3,7 миллиона человек. Он уверен, что даже после того, как ограничительные меры будут сняты, число тех, кто трудится удалённо, останется на высоком уровне.