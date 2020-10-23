Бэлла Черкесова сменила Алексея Волина на посту замглавы Минцифры

Вместо Алексея Волина куратором медиаотрасли назначена Бэлла Черкесова. Фото: с сайта Минцифры

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин сменил заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Вместо Алексея Волина куратором медиаотрасли назначена Бэлла Черкесова.

Соответствующее распоряжение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина.

Фото: скриншот документа

Бэлла Черкесова родилась 4 сентября 1985 года. Окончила Московский государственный институт международных отношений МИД России. С 2008 по 2012 год работала на различных должностях в пресс-службе Правительства России. До назначения замминистра с июля 2012 года работала в администрации президента. Она занимала должности советника департамента по внешней информационной деятельности, заместителя начальника департамента партнёрских программ, начальника департамента партнёрских программ, начальника департамента развития средств массовой информации Управления Президента России по общественным связям и коммуникациям.

Ещё одним распоряжением Михаил Мишустин освободил с должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексея Волина.

Фото: Скриншот документа

Алексей Волин занимал пост замминистра с июля 2012 года, отвечал за развитие медиаотрасли и Интернета. Он был одним из основных разработчиков мер поддержки СМИ в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Награждён орденом Почёта, медалью Совета безопасности Российской Федерации «За заслуги в обеспечении национальной безопасности».

Ранее в апреле Алексей Волин оценил возможные потери медиаиндустрии с книжной отраслью после окончания пандемии коронавирусной инфекции и подчеркнул важность средств массовой информации в период пандемии COVID-19.

Отмечается, что после ухода из министерства он продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития.