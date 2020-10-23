Топ-5 заявлений Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай»

Владимир Путин также поднял такие темы, как глобальное потепление, российско-китайские отношения и безопасность киберпространства Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в итоговой пленарной сессии XVII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Областная газета» собрала основные заявления российского лидера на этой встрече.

О сильной России

Российский лидер в своём выступлении и в ответах на вопросы участников клуба много внимания уделил происходящему на международной арене. В частности, размышляя о том, что послевоенный миропорядок был создан тремя державами‑победительницами – Советским Союзом, США и Великобританией, – и теперь, в современном мире, роль Великобритании изменилась, СССР перестал существовать, а Россию пытаются списать со счетов, он подчеркнул:

– Я уверяю вас, дорогие друзья, мы объективно оцениваем наши возможности: интеллектуальные, территориальные, экономические и военные – и сегодняшние возможности, и наш потенциал. И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах, хочу сказать тем, кто ещё ждёт постепенного затухания России: нас в этом случае беспокоит только одно – как бы не простудиться на ваших похоронах.

О Нагорном Карабахе

Владимир Путин подчеркнул, что у России всегда были особые связи как с Арменией, так и с Азербайджаном, – в нашей стране проживает более 2 миллионов армян и около 2 миллионов азербайджанцев:

– Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи в России на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан – равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном.

О Киргизии

События, происходящие в Киргизии, Владимир Путин назвал бедой киргизского народа. При этом он отметил, что любое неосторожное вмешательство извне в политику таких молодых стран только разрушит зарождающиеся институты государственности:

– Разумеется, без жалости и тревоги на то, что там происходит, мы смотреть не можем, но мы не лезем. Мы не лезем со своими советами и наставлениями, с поддержкой каких-то отдельных политических сил. Очень рассчитываем на то, что в Киргизии тем не менее всё нормализуется, она встанет на ноги, будет развиваться и мы сохраним с ней самые лучшие отношения.

О санкциях

– Бог с ними, мы справимся с этим, – сказал Владимир Путин.

О Навальном и «Новичке»

Глава государства ответил на вопрос и о российском политике Алексее Навальном, чьё отравление активно обсуждалось в последние месяцы. Он подчеркнул, что если бы это действительно было отравление, за которым стояли власти, то вряд ли бы Навального отпустили на лечение в Германию. По словам Путина, именно он обратился с просьбой в Генеральную прокуратуру, чтобы ведомство дало разрешение на выезд Навального.

– Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение, имея в виду, что могли бы и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием, – пояснил Президент.

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