Госдума приняла в третьем чтении новый закон о Правительстве России

Новый закон изменит порядок назначения премьер-министра, его заместителей и федеральных министров. Фото: Владимир Мартьянов.

Госдума РФ приняла в заключительном третьем чтении проект закона о Правительстве России, который направлен на реализацию новых положений Конституции. В частности, новый закон изменит порядок назначения премьер-министра, его заместителей и федеральных министров.

"Конституционные инициативы Президента направлены на повышение качества власти, укрепление суверенитета России. Их поддержало большинство граждан в ходе общероссийского голосования. В частности, новая редакция закона о Правительстве направлена на формирование единой системы публичной власти, эффективной и ответственной", - передаёт слова председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы.

Согласно новому закону, председатель Правительства, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после того, как их кандидатуры одобрит Госдума. Глав министерств "силового блока", к которым относятся МЧС, МВД, МИД и Минобороны, также назначает Президент, но только после консультаций с Советом Федерации.

Кандидатуру премьер-министра выдвигает Президент, а вице-премьеров и министров предлагает премьер-министр. Глава государства обязан утвердить предложенные кандидатуры, но при этом он имеет право в дальнейшем отстранить любого из них от занимаемой должности. Уточняется, что даже если Госдума три раза отклонила предложенные Президентом кандидатуры премьер-министра, глава государства вправе назначить председателя Правительства без одобрения парламента.

Также отмечается, что Президент может отстранить премьер-министра без роспуска Правительства. Глава кабмина может предоставлять Президенту предложения об освобождении от должности членов Правительства, о наложении на них дисциплинарных взысканий и о поощрении.

Если Госдума выразит недоверие к действующему составу Правительства, глава государства вправе объявить о роспуске кабмина, либо не согласиться с их предложением. При повторении ситуации в течение трёх месяцев, Президент должен либо объявить об отставке Правительства, либо о роспуске Госдумы.

Кроме того, кабмин должен будет обеспечивать проведение единой социально ориентированной госполитики в области здравоохранения, культуры, науки, соцобеспечения, поддержки, укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а также в области охраны окружающей среды.