Три финалиста проекта «Лидеры России. Политика» связаны с Екатеринбургом

В Москве состоялся финал конкурса «Лидеры России. Политика», где были определены 49 победителей. Фото: Алексей Кунилов

В Москве состоялся финал конкурса «Лидеры России. Политика», где были определены 49 победителей. Среди них не оказалось представителей Свердловской области (хотя директор информагенства «Тагил Сити» Ирина Гольмгрейн дошла до полуфинала). Однако среди финалистов три человека всё-таки оказались связаны с Екатеринбургом.

В списке победителей оказались политологи Дмитрий Гусев и Олег Матвейчев (известны по работе в «Bakster Group», последний также работал в администрации Президента РФ) и бывший вице-президент Фонда «Сколково» Станислав Наумов. Все они окончили философский факультет Уральского госуниверситета. При этом Дмитрий Гусев – уроженец Свердловска, был депутатом Екатеринбургской гордумы, а позже работал в правительстве Москвы.

Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» позиционировался как проект по отбору потенциальных кандидатов на выборы в Госдуму. Из трёх победителей, имеющих отношение к Среднему Уралу, своё намерение баллотироваться в Госдуму подтвердил «Облгазете» только Станислав Наумов.

– У меня есть план, связанный с тем, чтобы внести изменения в целый ряд действующих законов, регулирующих проведение перспективных исследований и их внедрение на предприятиях – для этого я и решил идти в Госдуму, – уточнил он.

Дмитрий Гусев планы по возможному выдвижению в качестве кандидата комментировать не стал. Отвечая на вопрос о целях участия в проекте, он отметил, что для него это был своего рода «экзамен на состоятельность».

– «Лидеры России. Политика» – это чемпионат России по политическому мастерству. Я доказал, что могу не только организовывать политические кампании, но и быть публичным политиком. Дойти до финала мне удалось благодаря поддержке уральцев, за что я им очень благодарен, – добавил он.

Олег Матвейчев также отказался от комментариев по поводу возможного участия на выборах в Госдуму.

– Конкурсом победителям были гарантированы только наставник, который уже может кому-то рекомендовать идти на выборы или заявляться на какие-то посты, и участие в образовательной программе Мастерской управления «Сенеж», – пояснил он. – Да и говорить о выборах в Госдуму пока рано – вся основная работа партий со списками кандидатов начнётся весной.