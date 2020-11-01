Топ-5 законов, которые вступают в силу в ноябре

Сейчас так называемое мелкое ДТП можно будет оформить без привлечения ГИБДД, с помощью приложения. Фото: Павел Ворожцов

Оформление ДТП онлайн, электронные ПТС, маркировка шин, «регуляторные песочницы» – «Облгазета» рассказывает о самых важных законах, которые вступают в силу в ноябре.

В России построят «песочницы» для бизнеса

С 1 ноября в России вводится упрощённый правовой режим для компаний, занимающихся разработкой инновационных проектов – так называемые «регуляторные песочницы». Особые условия позволят компаниям тестировать продукты и услуги и выводить их на рынок без лишней административной нагрузки. Список сфер использования таких «песочниц» не ограничен.

Карты «Мир» станут использовать чаще

С ноября владельцы крупных торговых онлайн-площадок (с годовой выручкой больше 40 миллионов рублей) будут обязаны принимать к оплате карту «Мир» – соответствующие поправки внесли в закон «О защите прав потребителей». Закон устанавливает поэтапное снижение порога выручки.

Шины начнут маркировать

С начала месяца изготовители и импортёры автомобильных шин и покрышек не смогут реализовывать товары, которые вводятся в оборот с 1 ноября, без специальных кодов идентификации DataMatrix. Сведения о вводе и выводе этой продукции из оборота будут заноситься в национальную систему маркировки и прослеживания товаров «Честный знак». Покупатели смогут проверять шины на подлинность с помощью мобильного приложения: достаточно отсканировать нанесённый на шину код.

Бумажные ПТС заменят электронными

Автовладельцы, решившие купить автомобиль с 1 ноября, не получат на руки паспорт транспортного средства (ПТС) на руки: документ будет существовать только в электронном виде. Бумажный вариант будут выдавать только взамен утраченных или пришедших в негодность.

Стартует электронное извещение о ДТП

С 1 ноября в любом регионе страны можно будет оформить оформить мелкое ДТП через мобильное приложение – раньше такая возможность была доступна только в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Татарстане. Чтобы оформить аварию в упрощённом порядке, без вызова сотрудников полиции, участники должны быть застрахованы в ОСАГО и зарегистрированы на портале Госуслуг. При этом важно, чтобы в аварии пострадали не больше двух автомобилей, не был причинён ущерб третьим лицам и не было пострадавших.