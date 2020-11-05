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5 ноября 2020, 13:37

Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесён в Госдуму

Законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента.

Законопроект меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента. Фото: Галина Соловьева

В Госдуму РФ внесён проект закона о неприкосновенности бывшего главы государства вне зависимости от периода президентства. Документ меняет процедуру лишения неприкосновенности экс-президента.

Согласно законопроекту, лишить бывшего главу государства неприкосновенности может Совфед и только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене «или совершении иного тяжкого преступления». Затем обвинение должны подтвердить Верховный и Конституционный суды.

Авторами инициативы стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний. Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности Президента, прекратившего исполнение своих полномочий», — приводит РИА Новости слова Андрея Клишаса.

Отмечается, что, согласно действующему законодательству, бывшего главу государства нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за деяния, совершённые во время исполнения президентских полномочий. Кроме того, российского лидера нельзя задержать, арестовать, обыскать, допросить или досмотреть в том случае, если дело связано с исполнением обязанностей первого лица государства.

Бывший Президент может утратить свою неприкосновенность, если против него заведено уголовное дело о тяжком преступлении во время исполнения полномочий главы государства. Соответствующую процедуру должен инициировать председатель Следственного комитета и направить соответствующий документ в Госдуму РФ.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин внёс в Государственную думу проект закона о порядке формирования Совета Федерации и о статусе сенатора и депутата. Согласно поправкам, после ухода с поста глава государства сможет получить статус сенатора пожизненно.

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Областная газета Свердловской области

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Законопроект о неприкосновенности экс-президента внесён в Госдуму