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9 ноября 2020, 13:52

Владимир Якушев назвал приоритеты работы на посту полпреда Президента РФ в УрФО

Владимир Якушев

В состав Уральского федерального округа входят 6 регионов. Фото: Алексей Кунилов

Назначенный Владимиром Путиным полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев назвал свои главные задачи на новом посту. Среди них - борьба с коронавирусом и улучшение социально-экономического положения регионов.

"Главные задачи, которые на сегодняшний день стоят передо мной как перед полномочным представителем это, конечно, работа, связанная с ковидом. Потому что ситуация в регионах непростая. Это вопросы, связанные с социально-экономическим положением в субъектах РФ, так как доходы субъектов РФ достаточно серьёзно просели, и тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать чёткие и понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации", - пишет ТАСС со ссылкой на заявление Владимира Якушева.

Сегодня стало известно, что Указом Президента РФ он освобождён от должности министра строительства и ЖКХ России. На посту полпреда Президента РФ в УрФО он сменил Николая Цуканова.

Напомним, что в состав Уральского федерального округа входят 6 регионов: Свердловская, Челябинская, Тюменская, Курганская области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

Фото: досье

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Областная газета Свердловской области

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