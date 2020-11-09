Шестым полпредом Президента в УрФО стал Владимир Якушев

Фото: Алексей Кунилов

Сегодняшний день запомнится россиянам большим количеством кадровых рокировок – Президент страны Владимир Путин освободил от своих должностей сразу троих министров федерального кабмина и полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова, занимавшего свой пост два последних года. На его место назначен уже экс-министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Большинству уральцев Владимир Якушев известен по работе губернатором Тюменской области, которую он возглавлял 13 лет. Даже уйдя на повышение в Правительство РФ, он не прерывал связи с регионом – СМИ неоднократно сообщали, что экс-министр проводит отпуск в Тюмени. Другие регионы УрФО Якушев также посещал с завидной регулярностью. В одной только Свердловской области за последние полгода он был дважды – в сентябре на открытии реконструированной площади в Верхотурье и в октябре на строительном форуме 100+ TechnoBuild.

Кстати Как уже писала «Облгазета», Владимир Якушев стал шестым полпредом Президента в УрФО. О том, где теперь будет работать его предшественник Николай Цуканов, пока неизвестно (до 16 ноября он официально находится в отпуске). О прежних полномочных представителей Президента в УрФО можно прочитать здесь.

А за несколько дней до форума Владимир Якушев неожиданно решил принять участие по видеосвязи в заседании, которое Николай Цуканов провёл с главами регионов по нацпроекту «Жильё и городская среда». Оно запомнилось тем, как экс-министр на повышенных тонах убеждал губернаторов, что они «не имеют права» не выполнить показатели нацпроекта и не довести объёмы строительства в стране к 2030 году до 120 миллионов квадратов в год: «Должны умереть, но построить! Всё, что мог, я для субъектов сделал». Тогда, безусловно, ощущения, что Владимир Якушев покинет министерский пост, не было.

В день назначения новоиспечённый полпред записал видеообращение, где поблагодарил Владимира Путина за оказанное ему доверие и отметил, что Уральский федеральный округ ему хорошо знаком.

– Главная задача, которая на сегодняшний день стоит передо мной как перед полномочным представителем – это, конечно, работа, связанная с COVID, потому что ситуация в регионах непростая. Акцент в своей работе я планирую делать и на социально-экономическое положение регионов, так как доходы субъектов достаточно серьёзно просели. Тут нам вместе с губернаторами необходимо выработать чёткие, понятные решения, как мы будем выходить совместными усилиями из этой ситуации, – отметил Владимир Якушев.

Справка «ОГ» Владимир Владимирович Якушев родился 14 июня 1968 года в городе Нефтекамске (Башкирия). Однако большая часть его жизни всё-таки связана с Тюменской областью. В 1993 году он окончил Тюменский государственный университет, получив специальности «Правоведение» и «Финансы и кредит». Позже стал кандидатом экономических наук, тема диссертации – «Программно-целевое управление территориальным развитием сложнопостроенного региона». В 1990-х Владимир Якушев работал на разных должностях (прошёл путь от юрисконсульта до президента) в Западно-Сибирском коммерческом банке. На госслужбу пришёл в 2001 году – тогда он был назначен вице-губернатором Тюменской области. В апреле 2005 года стал главой Тюмени, а уже в конце года – губернатором Тюменской области. В должности Владимир Якушев проработал до мая 2018 года – тогда состоялось его назначение на пост министра строительства и ЖКХ РФ. Любопытный факт: в годы, когда Владимир Якушев работал губернатором, Тюмень возглавлял нынешний глава Свердловской области Евгений Куйвашев (2007–2011 годы). Новый полпред Президента в УрФО награждён Орденом Почёта и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Является членом Высшего совета «Единой России» и членом совета Союза биатлонистов России. Владимир Владимирович женат, у него двое детей.

По словам руководителя Института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолия Гагарина, новый полпред действительно хорошо знает ситуацию в уральских регионах (особенно – в Тюменской области и входящих территориально в её состав Югры и ЯНАО):

– За время работы губернатором Владимир Якушев несколько лет подряд занимал ведущие места в рейтинге эффективности губернаторов. Все отмечают, что он – эффективный менеджер, который всегда старается найти действенные методы решения экономических проблем. Учитывая все полученные им знания и умения на разных постах, я ожидаю, что его руководство будет эффективным и полезным для федерального округа и Свердловской области, где находится полпредство – я думаю, что этот альянс принесёт хорошие плоды.

Оперативно выяснить в пресс-службе полпредства, когда Владимир Якушев прибудет в Екатеринбург, не удалось.

Новички в Правительстве РФ Впервые Госдума примет непосредственное участие в назначении новых членов правительства. Напомним, прежде кандидатуры министров председатель Правительства России представлял непосредственно президенту – так было и последний раз, девять месяцев назад, когда с приходом Михаила Мишустина на пост премьера был сформирован новый кабмин. Сейчас последнее слово в назначении министров и вице-премьеров по-прежнему остаётся за главой государства, но теперь ему необходимо получить одобрение Госдумы или Совета Федерации (последний отвечает за согласование исключительно министров «силового блока»). Итак, вчера были отправлены в отставку: * министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, * министр транспорта Евгений Дитрих * и уже упомянутый министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Все три экс-министра пришли в кабмин, когда его возглавлял Дмитрий Медведев. В понедельник председатель правительства Михаил Мишустин внёс на рассмотрение в Госдуму кандидатуры новых руководителей министерств. * На должность министра природных ресурсов и экологии предложен действующий министр Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, * на должность министра транспорта – глава «Аэрофлота» Виталий Савельев, * на должность министра строительства и ЖКХ РФ – Ирек Файзуллин, который зимой этого года был назначен первым замглавы минстроя. Ещё одним указом, подписанным главой государства в понедельник, была создана должность десятого заместителя председателя Правительства РФ. * На новый пост Михаил Мишустин предложил назначить действующего министра энергетики Александра Новака, а на его место – главу «РусГидро» Николая Гульгинова. Как заявил пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, кадровые решения были приняты в связи с необходимостью ротации состава правительства». Вчера кандидаты на посты министров и вице-премьера встретились с депутатами Госдумы. На момент сдачи номера сообщалось, что новые министры и вице-премьер могут быть назначены уже сегодня, во вторник.