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9 ноября 2020, 20:20

Владимир Путин утвердил закон о дополнительных обязанностях для омбудсмена в РФ

Владимир Путин

Владимир Путин утвердил закон о дополнительных обязанностях для омбудсмена в РФ. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин утвердил внесение изменений в закон "Об Уполномоченном по правам человека в РФ". Теперь омбудсменом может стать тот гражданин, который проживает в России на постоянной основе.

Также, согласно документу, Уполномоченным по правам человека может стать гражданин России не моложе 35 лет. Омбудсмену запрещается иметь и открывать счета, хранить наличные средства и драгоценности в иностранных банках, которые находятся за пределами России.

Публикуем текст закона, размещённого на портале правовой информации:

Фото: портал правовой информации

Напомним, Госдума РФ приняла этот закон в третьем чтении 28 октября. Законопроект был внесён самим президентом в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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Областная газета Свердловской области

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