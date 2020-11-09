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9 ноября 2020, 21:42

Премьер-министр РФ назначил врио главы трёх министерств

Михаил Мишустин

Ранее Михаил Мишустин внёс в Госдуму кандидатуры на должности вице-премьера и глав четырёх министерств. Фото: пресс-служба Кремля.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении временно исполняющих обязанности руководителей трёх министерств. Соответствующие документы опубликованы на сайте кабмина.

Врио главы министерства природных ресурсов и экологии назначена статс-секретарь - заместитель министра Светлана Радченко. Временно исполнять обязанности главы Минтранспорта будет первый замминистра - руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, а временное руководство министерством строительства и ЖКХ возложено на первого замминистра Ирека Файзуллина. Последнего Михаил Мишустин ранее предложил назначить на должность главы министерства.

Публикуем текст документов:

Фото: сайт Правительства РФ

Напомним, утром 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров и отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также глава государства подписал документ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10. В связи с этим во время оперативного совещания с вице-премьерами председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать своим десятым заместителем экс-министра энергетики Александра Новака. Кроме того, онвнёс в Госдуму кандидатуры на должности пятерых федеральных министров.

Областная газета Свердловской области

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