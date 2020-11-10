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10 ноября 2020, 09:37

Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником

Отдельно глава государства поздравил ветеранов службы.

Отдельно глава государства поздравил ветеранов службы. Фото: Алексей Кунилов

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником. Российский лидер назвал открытость перед обществом важнейшим требованием ко всем работникам органов внутренних дел.

Поздравление главы государства опубликовано на сайте Кремля. В своём обращении Президент России отметил, что «защищать общественный порядок, жизнь, безопасность и права людей – благородная, значимая, очень сложная, а зачастую и опасная работа».

«Здесь нужны воля и собранность, честность и порядочность, уважение к достоинству каждого человека, готовность стойко выдерживать самые высокие нагрузки, не отступать перед испытаниями, следуя долгу и присяге, верно служить Закону и народу России», - подчеркнул Владимир Путин.

Отдельно глава государства поздравил ветеранов службы, поблагодарив за верность профессиональному долгу и пожелав им крепкого здоровья.

«Важнейшим требованием ко всем сотрудникам правоохранительной системы – а МВД является её ключевым звеном – остаётся максимальная открытость перед обществом, опора на доверие и уважение людей. Их мнение, их непредвзятые оценки всегда были и будут наиболее показательными, главными критериями эффективности органов внутренних дел», - резюмировал российский лидер.

Профессиональный праздник сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации отмечается ежегодно 10 ноября.

Накануне этой даты корреспондент «Областной газеты» встретился с начальником линейного отдела МВД России на станции «Екатеринбург-Пассажирский», полковником полиции Вадимом Саковским и узнал, как изменилась работа полицейских за последние десятилетия.

Областная газета Свердловской области

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