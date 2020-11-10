Лидеры трёх фракций Госдумы РФ поддержали большинство кандидатур на посты в Правительстве

Предварительное решение поддержать всех кандидатов приняла только "Единая Россия". Фото: пресс-служба Госдумы.

Представители фракции Госдумы РФ встретились с кандидатами на посты вице-премьера и глав пяти министерств. Предварительное решение поддержать всех кандидатов приняла только "Единая Россия".

Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что у депутатов и кандидатов получился открытый и прямой диалог. По его словам, единороссов больше всего интересует взаимодействие федеральных министерств с регионами, а также решение вопросов развития экологии, транспорта, энергетики, строительства и ЖКХ.

"Мы получили полностью те ответы, которые мы хотели получить, но в то же время мы обозначили, что наша поддержка — это достаточно серьёзный аванс нашим коллегам в правительстве. В ближайшее время мы хотели бы более подробно обсудить работу того или иного ведомства с серьёзным комплексным подходом к пониманию вопросов в той или иной отрасли", - передаёт слова Сергея Неверова пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что члены фракции приняли предварительное решение поддержать представленные кандидатуры, однако окончательное решение будет принято позже.

Лидеры фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о намерении поддержать четыре кандидатуры из шести, а по двум оставшимся - воздержаться от голосования. Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о решении воздержаться от голосования.

"Фракция внимательно обсудила все вопросы и приняла решение. […] Мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования", - сказал Геннадий Зюганов.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров и отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также глава государства подписал документ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10. В связи с этим во время оперативного совещания с вице-премьерами председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать своим десятым заместителем Александра Новака. Кроме того, он внёс в Госдуму кандидатуры на должности пяти федеральных министров:

министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина - на должность министра строительства и ЖКХ;

министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова - на должность министра природных ресурсов и экологии;

главу "Аэрофлота" Виталия Савельева - на должность министра транспорта;

главу "РусГидро" Николая Шульгинова - на должность министра энергетики;

главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова - на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.