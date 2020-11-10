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10 ноября 2020, 15:23

Лидеры трёх фракций Госдумы РФ поддержали большинство кандидатур на посты в Правительстве

Госдума РФ

Предварительное решение поддержать всех кандидатов приняла только "Единая Россия". Фото: пресс-служба Госдумы.

Представители фракции Госдумы РФ встретились с кандидатами на посты вице-премьера и глав пяти министерств. Предварительное решение поддержать всех кандидатов приняла только "Единая Россия".

Руководитель фракции Сергей Неверов заявил, что у депутатов и кандидатов получился открытый и прямой диалог. По его словам, единороссов больше всего интересует взаимодействие федеральных министерств с регионами, а также решение вопросов развития экологии, транспорта, энергетики, строительства и ЖКХ.

"Мы получили полностью те ответы, которые мы хотели получить, но в то же время мы обозначили, что наша поддержка — это достаточно серьёзный аванс нашим коллегам в правительстве. В ближайшее время мы хотели бы более подробно обсудить работу того или иного ведомства с серьёзным комплексным подходом к пониманию вопросов в той или иной отрасли", - передаёт слова Сергея Неверова пресс-служба нижней палаты парламента.

Он отметил, что члены фракции приняли предварительное решение поддержать представленные кандидатуры, однако окончательное решение будет принято позже.

Лидеры фракций ЛДПР и "Справедливая Россия" заявили о намерении поддержать четыре кандидатуры из шести, а по двум оставшимся - воздержаться от голосования. Руководитель партии КПРФ Геннадий Зюганов заявил о решении воздержаться от голосования.

"Фракция внимательно обсудила все вопросы и приняла решение. […] Мы завтра выслушаем внимательно эти предложения и воздержимся от голосования", - сказал Геннадий Зюганов.

Напомним, 9 ноября Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей трёх федеральных министров и отправил в отставку полпреда Президента РФ в УрФО Николая Цуканова. На его должность был назначен экс-министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

Также глава государства подписал документ об увеличении числа вице-премьеров РФ до 10. В связи с этим во время оперативного совещания с вице-премьерами председатель Правительства РФ Михаил Мишустин предложил сделать своим десятым заместителем Александра Новака. Кроме того, он внёс в Госдуму кандидатуры на должности пяти федеральных министров:

  • министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина - на должность министра строительства и ЖКХ;
  • министра Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова - на должность министра природных ресурсов и экологии;
  • главу "Аэрофлота" Виталия Савельева - на должность министра транспорта;
  • главу "РусГидро" Николая Шульгинова - на должность министра энергетики;
  • главу Фонда развития Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова - на должность министра по развитию Дальнего Востока и Арктики.

В пятницу, 6 ноября, российский лидер подписал федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации". Согласно новому закону, Президент РФ может назначать главу кабмина, его заместителей и федеральных министров только после утверждения кандидатур Госдумой (ранее нужно было лишь согласие депутатов). Исключением стали министры, курирующие силовые ведомства (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД). Глава государства будет согласовывать их с Советом Федерации. 

Областная газета Свердловской области

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