Госдума взяла на себя ответственность за 6 новых членов кабмина: расклад по голосованию

Александра Новака депутаты утвердили в должности вице-премьера правительства. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы впервые утвердили на должности пятерых новых министров и вице-премьера федерального правительства. А чиновники, прошедшие «депутатский фильтр», наглядно убедились: если раньше министры могли игнорировать вопросы и предложения партий, то теперь дружба с партийцами становится важным условием попадания на ключевые федеральные посты.

К новой обязанности парламентарии отнеслись с особой щепетильностью. В минувший понедельник и во вторник утром профильные комитеты и фракции несколько часов проводили собеседование с кандидатами – задавали вопросы (к пленарному заседанию их не осталось), обсуждали их послужной список, выясняли, знают ли те о проблемах в избирательных округах. Недаром многие из назначенных министров на вторничном заседании отмечали: «Вчерашний день выдался тяжёлым».

Уже в начале пленарного заседания депутаты больше получаса спорили по процедурным вопросам. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в свойственной ему манере убеждал коллег, что надо было вывести на работу только «дежурных депутатов», и вообще, на фоне пандемии коронавируса министров надо поберечь и быстро озвучить свои решения с мест. А председатель Госдумы Вячеслав Володин, ища поддержки у других фракций, парировал:

– Мы не можем лишить фракции досконального обсуждения, с нас же люди спросят!

В итоге все фракции и кандидаты на должности получили возможность выступить. А в целях соблюдения санитарно-эпидемических мер после выступления каждого из них обрабатывали трибуну.

Каждый кандидат на пост поделился своими планами по дальнейшей работе. Александр Новак, например, рассказал, что на посту вице-премьера планирует продолжить работу по развитию энергетического комплекса. В частности – заняться ускоренной газификацией регионов страны, развитием рынка сжиженного природного газа и систем зарядной инфраструктуры для электротранспорта. Кандидат на пост главы Минприроды Александр Козлов твердил, что необходимо устроить тотальную проверку объектов госпрограмм и уйти от практики «освоения» денежных средств. А претендент на пост министра транспорта Виталий Савельев предложил увеличить количество федеральных дорог общего назначения и количество авиакомпаний-лоукостеров в России. Правда, предварительно он долго «развеивал сомнения» и рассказывал, сколько раз в жизни становился участником строительства дорог, мостов и туннелей. Вероятно, так он отреагировал на критику депутатов от КПРФ в адрес Александра Козлова (дескать, сколько можно назначать на пост министра экологии претендентов без экологического образования).

Ожидаемо фракция «Единой России» поддержала всех предложенных кандидатов. Остальные представители «парламентской четвёрки» либо поддерживали кандидатов, либо воздерживались от решения. Пожалуй, единственным, кого одобрили все руководители фракций, оказался претендент на пост министра строительства и ЖКХ Ирек Файзулин, правда, во время голосования выяснилось, что почти четыре десятка депутатов от принятия решения всё-таки воздержались (вероятно, так выразилось решение фракции «справедливороссов» голосовать авансом). Больше всего критики от партийцев досталось Виталию Савельеву. В том числе от свердловского депутата Госдумы Дмитрия Ионина, представляющего эсеров, который долго рассуждал с трибуны о необходимости развития межрегиональных перевозок и импортозамещения в авиации.

Справедливороссы отличились на заседании и самым странным предложением – представитель партии Федот Тумусов заявил, что было бы неплохо назначить Алексея Чекунова не министром по развитию Дальнего Востока и Арктики, а исполняющим обязанности министра – ссылаясь на отсутствие должного управленческого опыта. Предложение позже было раскритиковано коллегами из ЛДПР. Но что любопытно: ни одна партия не заявила, что будет голосовать против кого-то из кандидатов, хотя, конечно, такую возможность имела, а на заседании не обошлось без возгласов, что «партия большинства уже всё решила за остальных».

Теперь указы о назначении новых членов кабмина предстоит подписать Президенту РФ Владимиру Путину.

Уровень поддержки

Любопытно, что на заседании присутствовали 368 из 450 депутатов (часть отсутствующих проходит лечение от коронавируса). Но судя по трансляции на официальном сайте Госдумы, шесть раз свою позицию по кандидату высказывало меньше парламентариев, чем было присутствующих в зале. «Облгазета» зафиксировала, какое количество депутатов высказало свою позицию и сколько из них проголосовали «за».

ФИО В какой должности утверждён Проголосовало За Против Воздержались Александр Новак вице-премьер 364 327 1 36 Александр Козлов министр природных ресурсов и экологии 327 273 0 54 Виталий Савельев министр транспорта 329 274 0 55 Ирек Файзулин министр строительства и ЖКХ 366 328 0 38 Алексей Чекунов министр по развитию Дальнего Востока и Арктики 366 327 0 39 Николай Гульгинов министр энергетики 367 329 0 38