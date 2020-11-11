Госдума приняла в первом чтении законопроект о Государственном Совете

Инициатива была внесена Президентом РФ и направлена на реализацию новых норм Конституции РФ. Фото: Галина Соловьева

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О Государственном Совете Российской Федерации». Инициатива была внесена Президентом РФ и направлена на реализацию новых норм Конституции РФ.

Как сообщается на сайте нижней палаты парламента, принятым в первом чтении законопроектом определяется статус Государственного Совета как конституционного государственного органа, а также указываются задачи, функции и принципы его деятельности.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», председателем Государственного Совета является Президент России. В состав госоргана войдут председатели Совета Федерации и Государственной думы, руководитель администрации президента, а также главы регионов.

Кроме того, по решению президента могут быть включены также представители политических партий, имеющие фракции в нижней палате парламента, представители местного самоуправления и «иные лица», за исключением имеющих иностранное гражданство, счета, деньги и ценности в зарубежных банках.

По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, Госсовет позволит Президенту России «выстроить свою политику, опираясь на мнение граждан нашей страны».

«Законопроектом определено, что в Госсовет, статус которого теперь закреплён в Конституции, входят руководители регионов, избранные гражданами. Обсуждение вопросов развития страны будет вестись с учётом их мнения», — отмечал ранее Вячеслав Володин.

«Госсовет функционирует при президенте уже 20 лет — с сентября 2000 года. Он образован Указом Президента РФ от 01.09.2000 № 1602. Этим же указом было утверждено Положение «О Государственном Совете Российской Федерации», — отмечает председатель комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

Добавим, что Госсовет может направить рекомендации по вопросам стратегического планирования в Правительство РФ, соответствующий регион или муниципальное образование. При этом Госсовет может в своём решении указать на необходимость внесения изменений в законодательство, но правом законодательной инициативы он не обладает.

Читайте также:

Павел Крашенинников представил Госдуме три важных законопроекта в развитие поправок в Конституции.