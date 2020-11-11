Дмитрий Песков заявил, что функции полпреда Президента в УрФО останутся прежними

Новый полпред Президента в УрФО уже прибыл в Екатеринбург и приступил к своим рабочим обязанностям. Фото: Алексей Кунилов.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков прокомментировал назначение экс-министра строительства Владимира Якушева на пост полпреда Президента в УрФО. Он отметил, что задачи полпреда главы государства не меняются после назначения на эту должность нового человека.

По словам Дмитрия Пескова, все функции полпреда Президента хорошо известны.

"Прежде всего, это, конечно, обеспечение президентской повестки дня, осуществление координации в целом для того, чтобы те задачи, которые ставятся Президентом, реализовывались. Ну и, естественно, координация в таких экстренных ситуациях, которые происходят сейчас, имеется в виду перед лицом опасности эпидемии", - передаёт слова Дмитрия Пескова "РИА Новости".

Напомним, указ о назначении Владимира Якушева полпредом в УрФО подписал 9 ноября Президент России Владимир Путин. Своими основными задачами на новом посту Владимир Якушев назвал борьбу с коронавирусом и улучшение социально-экономического положения регионов.

Сегодня новый полпред Президента в УрФО уже прибыл в Екатеринбург и приступил к своим рабочим обязанностям. По прибытии в уральскую столицу Владимир Якушев провёл встречу с коллективом аппарата полпреда.