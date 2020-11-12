Михаил Мишустин дал новые поручения губернатором по ситуации с коронавирусом

Губернаторы должны отчитаться о выполнении поручений в Минздрав РФ и Роспотребнадзор до 16 ноября, а затем предоставлять информацию в ведомства еженедельно. Фото: Галина Соловьёва

Главам субъектов РФ поручено вводить ограничения по коронавирусу, не допуская при этом негативные экономические последствия. Кроме того, губернаторам предстоит проконтролировать обеспечение пациентов лекарствами и создание резервных коек.

Поручения даны премьер-министром России Михаилом Мишустиным по итогам заседания президиума Координационного совета по борьбе с распространением COVID-19.

"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить надлежащий анализ региональными оперштабами текущей эпидобстановки в субъектах Российской Федерации и введение на его основе в пределах установленной компетенции необходимых ограничительных мер, направленных на снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, не допуская при этом негативные экономические последствия", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте кабмина.

Губернаторы должны отчитаться о выполнении поручений в Минздрав РФ и Роспотребнадзор до 16 ноября, а затем предоставлять информацию в ведомства еженедельно.

Кроме того, Министерству здравоохранения поручено проконтролировать работу горячей линии для медработников, а Минпромторгу России - организовать специальную линию для регионов по вопросам наличия лекарств. Минцифры, Аналитический центр при Правительстве РФ, Роспотребнадзор и кабмин Москвы начнут еженедельно рассылать прогноз заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и развития эпидситуации в регионах. Будет также собираться информация о готовности субъектов РФ к пиковым нагрузкам.

Поручения Михаила мишустина. Фото: с сайта Правительства РФ

Поручения Михаила Мишустина Фото: с сайта Правительства РФ

Поручения Михаила Мишустина. Фото: с сайта Правительства РФ

Поручения Михаила Мишустина. Фото: с сайта Правительства РФ