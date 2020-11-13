Кандидаты в кандидаты: как партии выбирают тех, кого выдвигают на выборы

Представители партий подчёркивают, что новые кадры проходят серьёзный отбор перед участием в выборной гонке Фото: Галина Соловьёва

Меньше года остаётся до выборов в Госдуму и региональные парламенты. К настоящему моменту некоторые партии уже определились с предварительными списками своих кандидатов, но основной объём подготовки к кампании им предстоит в ближайшие месяцы. О том, как они отбирают людей, «Облгазета» узнала у лидеров региональных отделений «парламентской четверки».

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь реготделения «Единой России»:

– У нас многоступенчатая система отбора кандидатов – до того как их официально выдвинут от партии «Единая Россия» в Госдуму или Законодательное собрание. Если говорить про Госдуму, то у нас запущен проект «Политстартап» – в нём могут принять участие те, кто ни разу не был депутатом, но хочет себя в этой сфере попробовать. Традиции уже пять лет. «Политстартап» не подразумевает, что будущим победителям будут гарантированы проходные места. Более сильного кандидата, которого мы будем готовы выдвинуть в Госдуму, выявит конкуренция в ходе праймериз. Но участие в этом проекте даёт возможность поработать с опытными наставниками, что позволяет новичкам наиболее эффективно подготовиться к внутрипартийному голосованию. В прошлые годы проект был направлен на молодёжь, в нём могли участвовать молодые люди до 35 лет. В этом году возрастное ограничение убрали.

На первом этапе участники проекта проходят анкетирование – нужно уметь заявить о себе. Тем, кто преодолевает этот этап, предлагается принять участие в обучающем модуле высшей партийной школы «Политический лидер». Кандидатам нужно реализовать свой общественно значимый проект в регионе. Тут уже по информационной повестке, по оценке жителей будет понятно, как покажут себя новые политические кадры, придутся ли их идеи по вкусу. После этого начинается обучение с наставниками – опытными политологами, политтехнологами, которые в случае победы и будут вести кандидатов во время избирательной кампании.

Мы традиционно будем проводить такой же проект по подготовке к праймериз и выборам в Законодательное собрание области. В ближайшее время мы объявим даты.

Александр ИВАЧЁВ, первый секретарь свердловского обкома КПРФ:

– Мы вторые после «Единой России» по численности представителей партии в муниципальных думах области (около 60 депутатов-коммунистов). Это опытные люди, заручившиеся большой поддержкой со стороны населения. Они все были избраны по одномандатным округам. Костяк нашей команды по выборам в Заксобрание составят именно такие люди. Мы активно ведём работу с профсоюзами (например, с профсоюзом медицинских работников), с различными общественными организациями, в том числе наш союзник – «Дети войны». От профсоюзов и общественных организаций нам поступает достаточно много предложений. Мы все их сейчас рассматриваем и будем формировать списки кандидатов. Думаю, что к началу следующего года мы с большинством кандидатов определимся. Кто войдёт в тройку партийного списка в Госдуму РФ и Заксобрание области, сейчас озвучивать некорректно. Предложения есть, но окончательное решение будут принимать коллегиальные органы партии.

Андрей КУЗНЕЦОВ, председатель реготделения «Справедливой России»:

– У нас есть партийный проект, который называется «Справедливый призыв». Это максимально открытая, демократичная форма для поиска политических кадров. В нём может принять участие каждый, кто соответствует требованиям партии, а именно: неравнодушный, стремится к справедливости и улучшить жизнь в родном городе, регионе. Претенденты присылают свои заявки, на их основе региональное отделение партии принимает решение. Если говорить про 2021 год, то помимо прочего мы готовимся участвовать в 35 муниципальных кампаниях. Это огромное количество вакансий, поэтому потребность в неравнодушных людях высокая.

На уровне Президиума партии у нас принято решение: следить в законодательных органах власти (местного и регионального уровня) за представительством молодёжи и людей трудовых профессий. Поэтому мы здесь на уровне Свердловской области выдвигаем именно таких людей. Все кандидаты проходят внутреннее партийное голосование. Собирается конференция, на которой и принимается решение. Что касается кандидатов в Госдуму – на местном уровне подбираем кандидатов мы, а список утверждает Президиум партии.

Отбор кандидатов уже начался: на прошлой неделе мы провели совет, на котором официально объявили старт подготовки к выборам 2021 года. Мы дали поручения на местном уровне: готовить предложения по кандидатам, по организации кампаний (как они собираются работать в муниципалитетах). То же самое на федеральном уровне. Руководители региональных отделений представят лидеру партии своё видение кампании в декабре.

Мы – оппозиционные партии, и те кандидаты, которых мы собираемся выдвинуть – это мишени для наших соперников. И чем позже мы свои намерения раскроем, тем меньше снарядов в их сторону полетит. Это закон предвыборной борьбы. Поэтому партии называют своих кандидатов в самый последний момент.

Антон ГУСЕВ, координатор реготделения ЛДПР:

– Нет такого, чтобы у нас останавливался процесс подготовки к выборам. Как только мы завершаем предвыборную кампанию, сразу начинаем готовиться к следующей. Так было и в 2016 году: как только выбрали депутатов областного Заксобрания, начали готовиться к выборам 2021 года. Смотрим, как люди работают, присматриваемся к активистам – работа ни штабов, ни приёмных в нашей партии не останавливается. Что касается молодых кандидатов, то у нас есть молодёжная ячейка.

Вообще заявки от желающих принять участие в выборах проходят у нас тщательный отбор. Смотрим на активность кандидатов, на их работу, чтобы не было судимости. Ориентируемся на молодых и активных людей с высшим образованием. Смотрим, есть ли опыт в муниципальной службе. Кандидатов мы согласовываем с высшим органом партии – в Москве. У нас 12 декабря пройдёт съезд партии в Москве, будет сформирован новый состав высшего совета, после этого подготовка к выборам 2021 года будет более плотной.

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