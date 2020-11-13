Налоговые каникулы для малого бизнеса продлены до конца года

Правительство России заявило о продлении до конца текущего года налоговых каникул для предприятий малого и среднего бизнеса некоторых отраслей. Информация об этом размещена на официальном сайте органа власти.

Такое решение было принято по поручению Президента России Владимира Путина, соответствующий документ уже подписан председателем правительства. Продление каникул проводится в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции.

– Такую антикризисную поддержку для организаций и индивидуальных предпринимателей из отдельных пострадавших отраслей мы продлеваем до конца года, – добавил премьер-министр Михаил Мишустин. (этот абзац только на сайт)

Мера поддержки коснётся тех представителей МСП, которые работают в области гостиничного бизнеса, культуры, общественного питания, в развлекательной, спортивной и туристической сферах, заняты организацией конференций и выставок.

Стоит отметить, что весной этого года субъектам малого и среднего предпринимательства уже была предоставлена отсрочка на шесть месяцев по уплате налогов и страховых взносов. Но, поскольку ситуация опять осложнилась, МСП снова требуется помощь государства.