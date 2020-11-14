Решение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина. Фото: скриншот с сайта Правительства РФ

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин перераспределил обязанности между вице-премьерами. Решение премьер-министра опубликовано на сайте кабмина.

Курировать топливно-энергетический комплекс поручено вице-премьеру Александру Новаку, который ранее отвечал за эту отрасль в должности министра энергетики.

Деятельность Росреестра поручено курировать заместителю председателя Правительства Алексею Оверчуку. Ранее за ведомство отвечала Виктория Абрамченко.

Вопросы государственной политики в сфере культуры будет курировать Татьяна Голикова. До этого за них отвечал Дмитрий Чернышенко, который в свою очередь теперь будет ответственным в Правительстве за науку и высшее образование.

В пояснительной записке отмечается, что такое решение принято для оптимизации работы кабинета министров с учётом прошедших изменений в составе Правительства России, а также выполнения задач по достижению национальных целей развития.

Ранее на этой неделе депутаты Госдумы РФ поддержали кандидатуры, предложенные председателем Правительства Михаилом Мишустиным, на должности вице-премьера и глав пяти министерств. Десятым заместителем председателя кабмина стал министр энергетики Александр Новак.

Как были распределены обязанности между вице-премьера ранее - смотрите здесь.